9 ноября

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Именины:
Теодорс / Андрей, Леокадия

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Лучшее, что вы могли бы сделать сегодня - это переждать, экономя силы. Можно конечно попробовать прорваться прямо сейчас, но толку от этого будет немного.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
День
6 .. 8 C
Вечер
5 .. 7 C
Ветер
2 .. 4 м/с
вторник
Ночь
6 .. 8 C
Утро
2 .. 4 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. Совет по конкуренции разрешил Baltcom купить Dautkom TV

3. Агентству развития туризма и информации – 5 лет!

4. ЛЦБ призывает участников Латгальского праздника песни поделиться воспоминаниями

5. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости {1}

6. Ушли в мир иной...

7. Время преодоления неопределенности в центре Ротко – новый сезон в шести выставках

8. Первые холода наступят лишь к концу ноября

9. Октябрь этого года в Латвии стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений

10. Суд по делу об убийстве и ограблении перенесли из-за болезни подсудимого

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Культура | 9 ноября 2020 | 20:35

Конкурс «Посвящение Латвии»: учим патриотические слова и фотографируем!

ЦБК

Ноябрь – патриотический месяц в Латвии. Традиционно города и поселки облачаются в нарядные убранства, проходят праздничные шествия, концерты, встречи. Латвийцы отмечают государственные праздники – День Лачплесиса и День провозглашения независимости ЛР. В этом году из-за ограничений, связанных с распространением вируса Covid-19, мероприятия проходят в другом формате – онлайн.

С 9 ноября до 22 ноября на странице Facebook и Instagram Центра белорусской культуры (ЦБК) пройдёт фотоконкурс, посвященный Дню Латвии. Для того, чтобы принять участие в фотоконкурсе, необходимо выбрать одно патриотическое слово на латышском языке, перевести его на белорусский язык, на эту тему сделать авторский фотоснимок. Например, “valsts” – “дзяржава”. И выставить работу на платформе Facebook.com или Instagram с хештегом #BKCkonkurssLatvijai.

В течение недели, с 23 по 27 ноября, пройдет онлайн голосование за понравившуюся фотографию. Три автора самых популярных фото получат дипломы и памятные сувениры от Центра белорусской культуры.

Участвуя в конкурсе, вы соглашаетесь на использование ваших данных. По итогам конкурса будет составлен латышско-белорусский патриотический словарик и фотогалерея «Посвящение Латвии».

А 12 ноября на странице ЦБК в Youtube будет доступно музыкальное видеопоздравление Центра белорусской культуры ко Дню независимости Латвии.
 

ЦБК

Добавить комментарий

 