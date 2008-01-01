Конкурс «Посвящение Латвии»: учим патриотические слова и фотографируем!

Новости Культура | 9 ноября 2020 | 20:35

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Ноябрь – патриотический месяц в Латвии. Традиционно города и поселки облачаются в нарядные убранства, проходят праздничные шествия, концерты, встречи. Латвийцы отмечают государственные праздники – День Лачплесиса и День провозглашения независимости ЛР. В этом году из-за ограничений, связанных с распространением вируса Covid-19, мероприятия проходят в другом формате – онлайн.

С 9 ноября до 22 ноября на странице Facebook и Instagram Центра белорусской культуры (ЦБК) пройдёт фотоконкурс, посвященный Дню Латвии. Для того, чтобы принять участие в фотоконкурсе, необходимо выбрать одно патриотическое слово на латышском языке, перевести его на белорусский язык, на эту тему сделать авторский фотоснимок. Например, “valsts” – “дзяржава”. И выставить работу на платформе Facebook.com или Instagram с хештегом #BKCkonkurssLatvijai.

В течение недели, с 23 по 27 ноября, пройдет онлайн голосование за понравившуюся фотографию. Три автора самых популярных фото получат дипломы и памятные сувениры от Центра белорусской культуры.

Участвуя в конкурсе, вы соглашаетесь на использование ваших данных. По итогам конкурса будет составлен латышско-белорусский патриотический словарик и фотогалерея «Посвящение Латвии».

А 12 ноября на странице ЦБК в Youtube будет доступно музыкальное видеопоздравление Центра белорусской культуры ко Дню независимости Латвии.



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