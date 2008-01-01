9 ноября
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма
Именины:
Теодорс / Андрей, Леокадия
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Оптимизм - вот что сегодня движет миром и, в частности, вами. Вы сегодня по степени подвижности подобны миксеру, включенному на последнюю скорость. Не утомляйте окружающих - выдернут из розетки.
Источник: ignio.com
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Источник: gismeteo.ru
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Источник: Банк Латвии
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Новости Латвия | 9 ноября 2020 | 20:28
Неделя будет пасмурной, но почти без дождей
На этой неделе погоду в Латвии будет определять антициклон. Небо будет в основном облачным, иногда будет чуть-чуть накрапывать дождь, сообщает Global Forecast System.
Небольшой кратковременный дождь, а чаще морось, возможен каждый день. Большую часть времени будет дуть умеренный южный ветер, до среды ожидается слабый ветер и безветрие.
Из-за слоя облаков ночью температура воздуха будет сохраняться выше нуля, но в те дни, когда будет проясняться, может опуститься ниже нуля — особенно в восточной части Латвии.
Днём температура воздуха будет держаться в районе +3..+11 градусов, теплее всего будет в Курземе.
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