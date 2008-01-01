Неделя будет пасмурной, но почти без дождей

Новости Латвия | 9 ноября 2020 | 20:28

Belta.ru Belta.ru

На этой неделе погоду в Латвии будет определять антициклон. Небо будет в основном облачным, иногда будет чуть-чуть накрапывать дождь, сообщает Global Forecast System.

Небольшой кратковременный дождь, а чаще морось, возможен каждый день. Большую часть времени будет дуть умеренный южный ветер, до среды ожидается слабый ветер и безветрие.

Из-за слоя облаков ночью температура воздуха будет сохраняться выше нуля, но в те дни, когда будет проясняться, может опуститься ниже нуля — особенно в восточной части Латвии.

Днём температура воздуха будет держаться в районе +3..+11 градусов, теплее всего будет в Курземе.

Delfi