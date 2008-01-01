9 ноября

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма

Именины:
Теодорс / Андрей, Леокадия

Гороскоп на день

Лев
23 июля
- 23 августа

День для вас начнется с созерцательной, а закончится активной деятельностью. Если вы не желаете напрягать мускулатуру, лучше не присутствовать при чьих-то трудах в качестве зрителя - кооптируют.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
День
6 .. 8 C
Вечер
5 .. 7 C
Ветер
2 .. 4 м/с
вторник
Ночь
6 .. 8 C
Утро
2 .. 4 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. Совет по конкуренции разрешил Baltcom купить Dautkom TV

3. Агентству развития туризма и информации – 5 лет!

4. ЛЦБ призывает участников Латгальского праздника песни поделиться воспоминаниями

5. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости {1}

6. Ушли в мир иной...

7. Время преодоления неопределенности в центре Ротко – новый сезон в шести выставках

8. Первые холода наступят лишь к концу ноября

9. Октябрь этого года в Латвии стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений

10. Суд по делу об убийстве и ограблении перенесли из-за болезни подсудимого

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Происшествия | 9 ноября 2020 | 19:50

Таможня предотвратила контрабанду более 1 миллиона сигарет

VID

Сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (VID) на прошлой неделе предотвратили на латвийско-белорусской границе несколько попыток провоза контрабандных сигарет. Всего таможенники обнаружили и изъяли 1 017 000 сигарет. Злоумышленники спрятали их в грузовых автомобилях, а также в железнодорожных вагонах.

Как отмечает пресс-центр VID, 8 ноября на пункте таможенного контроля "Индра" при проверке вагонов поезда, прибывшего из Беларуси, нашли тайники, в котором контрабандисты спрятали 29 880 сигарет "НЗ".

Днем ранее на таможенном пункте "Силене" в грузе пиломатериалов, прибывшем также из Республики Беларусь (РБ), таможенники с помощью служебной собаки обнаружили 101 520 сигарет Winston и "НЗ" с белорусскими акцизными марками.

Кроме того, 6 ноября в "Индре" при проверке поезда из Беларуси в трех вагонах нашли 740 000 сигарет "Премьер" и "Новая заря".

Как отмечает пресс-центр VID, 2 ноября на КПП "Силене" при сканировании грузовой фуры таможенники обнаружили тайник, в котором было спрятано 95 600 сигарет Camel, "НЗ", "Минск" и Queen с акцизными марками РБ.

Еще одна партия контрабанды сигарет была изъята 1 ноября на товарной железнодорожной станции в Даугавпилсе, где в элементах конструкции одного из вагонов сотрудники таможни нашли 50 000 сигарет "НЗ".

По всем фактам начаты процессы. По подсчетам VID, общая сумма неуплаченных в казну налогов составляет 162 000 евро.

Delfi

Добавить комментарий

 