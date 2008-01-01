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Новости В мире | 7 ноября 2020 | 20:02

Джо Байден выиграл президентские выборы в США

AFP

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Джо Байден выиграл президентскую гонку, сообщают американские СМИ.

Сообщается, что победа в Пенсильвании принесла Байдену необходимые для победы голоса выборщиков, за счет чего кандидат от демократов станет следующим хозяином Белого Дома. Этим вечером будущий американский президент намерен обратиться к нации.

Этот результат делает действующего президента США Дональда Трампа первым с 1990-х годов главой государства, не переизбранным на второй срок.

Выборы в США прошли 3 ноября. Однако из-за пандемии коронавируса миллионы американцев приняли решение голосовать по почте, что повлияло и на длительность процесса подсчета голосов.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что намерен оспорить результаты выборов в судебном порядке.

LSM

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