В Латвии введут режим чрезвычайной ситуации

Новости Латвия | 6 ноября 2020 | 20:54

Пресс-фото Пресс-фото

Сегодня на внеочередном заседании правительство приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Пока на период с 9 ноября по 6 декабря, гласит проект приказа Кабинета министров. Какими будут мероприятия поддержки населения и предпринимателей, правительство решит во вторник 10 ноября, заявил на пресс-конференции онлайн его глава Кришьянис Кариньш.

Такое решение было принято на совместном заседании правительства и Кризисного совета в пятницу.

Особый правовой режим, наделяющий власти дополнительными полномочиями, в Латвии введут в связи с эпидемией коронавируса Covid-19. Этот режим регулируется отдельным законом «О чрезвычайной ситуации и чрезвычайном положении».

Во время ЧС будут отменены или запрещены все публичные очные мероприятия. Этот запрет не распространяется на организованные вне помещений собрания, шествия и пикеты с участием не более чем 50 человек.

На частных мероприятиях в период ЧС (кроме похорон) можно будет собираться не более чем по 10 человек одновременно и не более чем из двух домохозяйств. На похоронах можно будет собираться не более чем десятерым провожающим в последний путь.

Культурные и спортивные учреждения, выставочные галереи, места религиозного культа смогут начинать работу не ранее 6:00 и должны закрываться не позднее 20:00 — кроме спортивных центров, которым разрешено работать до 22:00.

Но, как пояснила на пресс-конференции онлайн министр здравоохранения Илзе Винькеле, в спортивных центрах и тренажерных залах возможны только индивидуальные тренировки. Бассейны должны быть закрыты.

Запрещаются и отменяются также все спортивные мероприятия — например, соревнования, демонстрационные выступления, представления, кроме участия взрослых игроков сборных в международных состязаниях в олимпийских видах спорта, включенных в календари спортивных федераций — и без присутствия зрителей. Ограничение не коснется командных международных соревнований и соревнований высшей лиги с участием только взрослых профессиональных спортсменов.

Что изменится для бизнеса и образования

Запрещаются услуги салонов красоты (кроме парикмахерских, которые могут продолжить работу, но только по предварительной записи и обеспечивая по 10 кв.м. площади на каждого клиента), салонов татуировок и пирсинга, а также услуги для досуга и развлечений (бары, ночные клубы, дискотеки, аквапарки, бани, SPA, катки, игорные заведения, места проведения детских праздников, центры аттракционов и развлечений, детские игровые комнаты, комнаты по присмотру за детьми при торговых центрах). Запрет не касается прогулочных природных троп.

Заведениям общепита разрешается предлагать питание только навынос. Введенные для общепита ограничения не распространяются на терминалы международного аэропорта «Рига», а также на места питания в детских садах и основных школах и на рабочих местах, если они публично не доступны, и обеспечивается, что потоки групп людей, не имеющих повседневного контакта, физически не перекрываются.

Непродуктовые магазины смогут продолжить работу. Деятельность торговых точек, в которых предлагаются товары не первой необходимости, будет ограничена только в торговых центрах и только по выходным и праздничным дням, прозвучало в ходе пресс-конференции. В т/ц по выходным и праздникам смогут работать продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки и зоомагазины, книжные магазины, места торговли прессой, оптики, магазины гигиенических и хозяйственных товаров, клиентские центры операторов мобильной связи и магазины телекоммуникационных товаров. Главное требование для торговых точек — обеспечивать на каждого посетителя не менее чем 10 кв.м площади, и маски должны быть на всех, и продавцах, и покупателях.

Ношение масок обязательно и на открытых торговых площадях, например, рынках.

В сфере образования продолжается оказание присмотра за детьми.

Следует прервать очное обучение во всех образовательных учреждениях и организовать дистанционное, кроме:

дошкольных учреждений

1-6-х классов общеобразовательных учреждений

совершенно необходимых практических занятий в учреждениях профессионального образования

совершенно необходимых практических занятий в учреждениях высшего образования и клинической практики в резидентуре для молодых медиков

программ социальной коррекции в специализированных образовательных учреждениях

Программы профессионального обучения для взрослых следует обеспечить удаленно, кроме освоения необходимой практической части.

В кружках по интересам и образовательных программах профессионального направления организовать учебный процесс дистанционно, а очно в помещениях занятия могут проводиться только индивидуально (исключение — вместе могут прийти члены одного домохозяйства либо участники одной группы/класса, не входящие в другие группы). Не разрешены очные репетиции хоров и духовых оркестров.

В местах лишения свободы прекращаются программы профессионального обучения, повышения квалификации и неформальные образовательные программы.

Любительским коллективам (хорам, оркестрам, танцевальным ансамблям и пр.) репетиции следует проводить дистанционно. Очные занятия возможны лишь индивидуально или для лиц из одного домохозяйства.

Деятельность детских лагерей прекращается.

Режим ЧС объявляет Кабмин — на определенное время, но не более трех недель. Он может быть отменен раньше срока, если угроза государству устранена либо предотвращена.

За нарушение ограничений, введенных в период ЧС, закон предусматривает денежный штрафы: физическим лицам от 10 до 2000 евро, а юридическим от 140 до 5000 евро.

После того как Кабмин принимает решение о введении ЧС, президиум Сейма немедленно должен включить этот вопрос в повестку заседания парламента и провести голосование.

Как уже писал Rus.lsm.lv, правительство и привлеченные им специалисты подготовили все необходимые документы, чтобы уже в пятницу 6 ноября принять решение об объявлении чрезвычайной ситуации и ввести механизмы поддержки. Как заверил ранее глава Минфина Яиис Рейрс, поддержка будет комбинированной, госпомощь смогут получить и работники, и предприниматели.

Rus.lsm.lv уже сообщал, что с учетом роста заболеваемости коронавирусом в Латвии ввели дополнительные ограничения. 20 ноября вступят в силу штрафы до 50 евро за отсутствие лицевых масок при пребывании людей в общественном транспорте, местах торговли и других общественных местах. До того времени самоуправления обязаны обеспечить масками малоимущих и малообеспеченных на их административной территории.

Центр профилактики и контроля заболеваний 6 ноября сообщил о семи смертях пациентов с коронавирусом за сутки — это максимальный с начала пандемии показатель. Общее число летальных исходов достигло 95. Оно удвоилось за 17 дней: 48-я смерть была зарегистрирована 21 октября. Предыдущее удвоение числа умерших потребовало 138 дней: 25-й больной скончался 4 июня. Двухнедельный показатель заболеваемости в стране достиг пика — 164,64 новых случая на 100 тыс. человек.

LSM