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Новости Культура | 6 ноября 2020 | 20:23

В Даугавпилсе переиздали редкую книгу о Латгалии

LSM

В рамках недавно прошедшей конференции «Ерсикскому Евангелию — 750» Центр русской культуры (ЦРК) презентовал издание факсимильного типа «Инфлянты (исторические судьбы края, известного пол именем Польских Инфлянт») русского историка, краеведа и археолога Алексея Сапунова (1851-1924).

Небольшая книга увидела свет в 1886 году, ее выпустила Витебская губернская типография. Алексей Сапунов окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, преподавал в Москве и Витебске. В 1913 году стал профессором Московского археологического института. Много писал о Витебской губернии и Латгалии, тогда входившей в ее состав. Именем Сапунова названа улица в Витебске, у здания Витебского государственного университета им. П. Машерова установлен бюст ученого.

«Инфлянты» Сапунова — материал о Латгалии с XII века и до первой трети XIX-го. Идея переиздать одно из первых научных исследований по истории Латгалии на таком широком временном отрезке принадлежит даугавпилсскому историку Геновефе Барковской. Она пришла к Героиде Ивановне (Г. Богданова (1934 — 2019) — многолетний директор ЦРК — Rus.Lsm.lv), Героида Ивановна поручила мне этим заняться. Барковская перевела работу Сапунова на латышский язык и старой орфографии придала современный вид. При оформлении мы использовали виртуальные реконструкции Динабургского замка и крепостного собора, созданные сотрудником ЦРК Александром Богдановым и его учеником Максимом Ивановым. Наш проект поддержали Министерство культуры и Южно-Латгальский центр поддержки неправительственных организаций», — рассказала Rus.Lsm.lv выпускающий редактор издания, руководитель проектов ЦРК Галина Иванова.

Тираж «Инфлянтов» невелик, всего 100 экземпляров. «Если будет большой читательский интерес, мы подумаем о дополнительном тираже», — пообещала Галина.

LSM

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