В Даугавпилсе браконьеров ловит дрон

Новости Латвия | 6 ноября 2020 | 20:19

D-fakti.lv D-fakti.lv

Даугавпилсский край купил дрон, чтобы бороться с браконьерством на своих озерах. После первых тестовых полетов уже удалось найти несколько сетей. В самоуправлении надеются, что эффективность такого метода себя оправдает.

Дрон приобрели на средства Государственного рыбного фонда, рассказывает руководитель отдела природных ресурсов краевой думы Йоланта Бара.

“Мы получили грант с этого проекта и приобрели дрон. Мы уже его опробовали. Он с долгосрочной батареей, что могли осматривать и большие озёра. Это 20 минут полета. Мы можем осмотреть Свентское озеро, уже опробовали”, — рассказала она.

Сверху по буйкам можно найти установленные сети, а также подлететь ближе и исследовать те места, которые не проглядываются с берега, продолжает Йоланта Бара.

“Даже с большого расстояния очень хорошо видно лодки и кто как перемещается. Можно контролировать береговую полосу, где есть подходы. Можно увидеть сломанный тростник, то есть, где люди выходят. Есть возможность быстро просмотреть озеро и посмотреть те места, где есть какие-то подозрительные действия”, — сказала Бара, отметив, что пробные полеты дали первый результат. На одном из озер нашли нелегальные сети, рассказывает.

“Наши коллеги уже опробовали и реально всё хорошо видно. Где-то есть лодочка. где-то что-то делается, а с берега не видно. В Деменском озере обнаружили сети именно с дроном. Наш коллега выезжает на рейды с полицией. У полиции есть право забирать нелегальные, немаркированные сети”, — рассказала она.

Заместитель председателя Даугавпилсской краевой думы Айвар Ращевский отмечает, что на озёрах самоуправления браконьеры есть, поэтому необходимо технически оснащаться, чтобы эффективно с ними бороться.

“В целом по всем озёрам нам нужно думать стратегически, как все водные ресурсы привести в порядок, чтобы они давали положительный эффект. Думать про развитие большого и малого водоёма. Этот проект для того, чтобы мы технически всё этого могли контролировать. И люди поймут, что мы контролируем ситуацию. мы и впредь это будем делать, что всё узаконить и упорядочить”.

С одной стороны браконьеров становится меньше, но те, кто приходит на смену старому поколению, оснащены технически лучше, продолжает Айвар Ращевский.

“Ситуация меняется старые браконьеры уходят, новые появляются, но меньше. Это довольно трудоемкий процесс и для них. В перспективу мы смотрим так, что это будет только меньше и приведёт к такому естественному финишу, что все будут, но не все может, но будем стараться, чтобы рыбаки были законопослушными”.

Дрон обошелся в 2800 евро — это деньги рыбного фонда, а также софинансирование краевого самоуправления, продолжает Бара.

“Наше софинансирование 11%. Сам дрон стоит чуть меньше двух тысяч, но есть ещё дополнительное оборудование - чемоданчик для него, запасные лопасти, батареи, экранчики. Примерно такая стоимость вместе”.

Выезды с полицией в крае проводят хотя бы раз в неделю, но многое зависит от активности рыбного сезона, объясняет Йоланта Бара.

“Сейчас всё спокойно, браконьеры тоже мёрзнут и рыба тоже успокаивается и идёт на дно, нет такой активности. Но выезды с государственной полицией были где-то раз в неделю. Такие повседневные вылазки может быть два раза в неделю. Опять же, если какие-то хозяйственные работы нужно оценить с воды, то даже не надо тащить с собой лодку, а можно слетать на дроне”, — рассказала она.

Также за счет денег рыбного фонда в Даугавпилсском крае купили две лодки. Одна отправлена на Свентское озеро, а вторую использует на небольших озёрах самоуправления.

LSM