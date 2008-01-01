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Новости В мире | 6 ноября 2020 | 15:29
На 87-м году жизни умер сатирик Михаил Жванецкий
На 87-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Об этом РБК сообщил его представитель Олег Сташкевич. Причины смерти писателя он не назвал.
В июне этого года Жванецкий рассказывал о плохом самочувствии, а в начале октября объявил о прекращении публичных выступлений, напоминает "Газета.ру". "Публичная деятельность Жванецкого завершена. Не только из-за карантина. Он понимает, что возраст не позволяет ему выступать на прежнем высоком уровне. Поэтому и передача "Дежурный по стране" закрыта еще в прошлом году, и на экран он не выходит, и интервью не дает", — говорил представитель артиста.
Советский и российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В 1960-х работал в Ленинградском театре миниатюр под руководством Аркадия Райкина, в это время создал более 300 миниатюр и монологов для Романа Карцева и Виктора Ильченко. С Карцевым и Ильченко в 1970 году открыл в Одессе Театр миниатюр при филармонии. В 1988 году создал Московский театр миниатюр. Был народным артистом России, лауреатом премии президента России.
Многие цитаты из творчества писателя-сатирика стали поистине народными:
Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.
Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он.
Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве.
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.
Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут.
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.
Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все
хорошо.
Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости.
Что наша жизнь: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь — привыкнешь.
Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью.
Мало знать себе цену — надо еще пользоваться спросом.
Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная… крышка.
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