В Доме традиций открылась выставка «Когда ниточка встретилась с бусинкой»

Новости Культура | 6 ноября 2020 | 15:26

4 ноября в «Доме традиций» открылась выставка Ласмы Шембелы и Дарты Сташане «Когда ниточка встретилась с бусинкой», на которой представлены уникальные примеры плетения из бисера и народных головных уборов. Открытие выставки прошло в дружеской атмосфере с соблюдением всех эпидемиологических норм.

К сожалению, одна из мастериц, Дарта Сташане, не смогла участвовать на открытии выставки, однако ее коллега по увлечению Ласма Шембела не только рассказала о том, что именно вдохновило ее на творчество, но и дала небольшой экскурс в этнографию рукодельных изделий. Ласма призналась, что стимулом для создания напульсников оказались ярмарки, в свою очередь идею «народных корон» она подсмотрела у известной латвийской фолк-группы «Tautasmeitas».

Посмотреть коллекции рукоделия можно будет до 30 ноября – со вторника по субботу, в рабочее время «Дома традиций» (с 11:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). Посещение выставки – бесплатно. В свою очередь деятельность творческих мастерских «Дома традиций» должна возобновиться после улучшения ситуации с коронавирусом.

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