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Сегодня вы добьетесь большего успеха если будете действовать потихоньку, никому не рассказывая о своих намерениях. Заявив о них открыто, вы рискуете наткнуться на беспричинное противодействие, просто из чувства противоречия.
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Новости Общество | 6 ноября 2020 | 15:25
В детском доме-приюте «Приедите» проводится масштабная реконструкция
С августа в здании Даугавпилсского детского дома-приюта «Приедите» (ул. Турайдас, 39) ведутся масштабные строительные работы. Здесь реализуются сразу два проекта: проект по повышению энергоэффективности здания, а также в рамках плана деинституционализации помещения адаптируются для людей с особыми потребностями.
В здании утепляют стены и перекрытия, перестраивают и обновляют системы отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и освещения. На крыше будут установлены солнечные коллекторы для приготовления горячей воды. Деревянные входные двери, люки и окна со старыми стеклоблоками и металлические ворота будут заменены на новые.
Обновление и адаптация помещений в соответствии с планом деинституционализации обеспечит доступность среды для людей с особыми потребностями: будет построен лифт, установлены подъемники, расширены дверные проемы и выполнены другие улучшения.
В результате в помещениях общей площадью 4232 м2 будет создан многофункциональный центр, где будут получать услуги клиенты Дневного центра для детей с функциональными нарушениями, предоставляться услуга «Момент передышки», а также оказываться услуги социальной реабилитации. В свою очередь, проживающие в «Приедите» дети до 18 лет (на данный момент их 20) переедут в реновированное помещение на улице Команданта 3, где будет создана приближенная к семейной среде услуга «3 x 8».
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