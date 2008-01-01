В детском доме-приюте «Приедите» проводится масштабная реконструкция

Новости Общество | 6 ноября 2020 | 15:25

С августа в здании Даугавпилсского детского дома-приюта «Приедите» (ул. Турайдас, 39) ведутся масштабные строительные работы. Здесь реализуются сразу два проекта: проект по повышению энергоэффективности здания, а также в рамках плана деинституционализации помещения адаптируются для людей с особыми потребностями.

В здании утепляют стены и перекрытия, перестраивают и обновляют системы отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и освещения. На крыше будут установлены солнечные коллекторы для приготовления горячей воды. Деревянные входные двери, люки и окна со старыми стеклоблоками и металлические ворота будут заменены на новые.

Обновление и адаптация помещений в соответствии с планом деинституционализации обеспечит доступность среды для людей с особыми потребностями: будет построен лифт, установлены подъемники, расширены дверные проемы и выполнены другие улучшения.

В результате в помещениях общей площадью 4232 м2 будет создан многофункциональный центр, где будут получать услуги клиенты Дневного центра для детей с функциональными нарушениями, предоставляться услуга «Момент передышки», а также оказываться услуги социальной реабилитации. В свою очередь, проживающие в «Приедите» дети до 18 лет (на данный момент их 20) переедут в реновированное помещение на улице Команданта 3, где будет создана приближенная к семейной среде услуга «3 x 8».

Daugavpils

