6 ноября

Именины:
Лео, Леонардс, Леонарда, Леонс, Линардс / Афанасий, Иван

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Сегодня вы добьетесь большего успеха если будете действовать потихоньку, никому не рассказывая о своих намерениях. Заявив о них открыто, вы рискуете наткнуться на беспричинное противодействие, просто из чувства противоречия.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
День
9 .. 11 C
Вечер
8 .. 10 C
Ветер
6 .. 8 м/с
пятница
Ночь
8 .. 10 C
Утро
9 .. 11 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. Совет по конкуренции разрешил Baltcom купить Dautkom TV

3. В котельной „Vecstropi” установили солнечные батареи

4. Из Латвии в Беларусь пытались провезти 668 кг гашиша

5. Ушли в мир иной...

6. В Даугавпилсе откроется новая экспозиция «РетроГараж-Д»

7. В Латгальском Зоосаде соблюдать дистанцию помогают крокодилы

8. Полиция ликвидировала плантацию марихуаны в Лудзе

9. Сейм утвердил проект бюджета на следующий год: дефицит 1,2 млрд.евро

10. Сейм утвердил штрафы за отсутствие масок

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Общество | 6 ноября 2020 | 15:25

В детском доме-приюте «Приедите» проводится масштабная реконструкция

С августа в здании Даугавпилсского детского дома-приюта «Приедите» (ул. Турайдас, 39) ведутся масштабные строительные работы. Здесь реализуются сразу два проекта: проект по повышению энергоэффективности здания, а также в рамках плана деинституционализации помещения адаптируются для людей с особыми потребностями.

В здании утепляют стены и перекрытия, перестраивают и обновляют системы отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и освещения. На крыше будут установлены солнечные коллекторы для приготовления горячей воды. Деревянные входные двери, люки и окна со старыми стеклоблоками и металлические ворота будут заменены на новые.

Обновление и адаптация помещений в соответствии с планом деинституционализации обеспечит доступность среды для людей с особыми потребностями: будет построен лифт, установлены подъемники, расширены дверные проемы и выполнены другие улучшения.

В результате в помещениях общей площадью 4232 м2 будет создан многофункциональный центр, где будут получать услуги клиенты Дневного центра для детей с функциональными нарушениями, предоставляться услуга «Момент передышки», а также оказываться услуги социальной реабилитации. В свою очередь, проживающие в «Приедите» дети до 18 лет (на данный момент их 20) переедут в реновированное помещение на улице Команданта 3, где будет создана приближенная к семейной среде услуга «3 x 8».

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 