Участвуй в активной игре "Daugavpils Sporto"!

Новости Общество | 6 ноября 2020 | 15:22

Сейчас, когда различные мероприятия и спортивные события ограничены, Даугавпилсское Управление спорта предлагает всем желающим принять участие в активной игре «Daugavpils sporto», что можно сделать в удобное для каждого время. Игра призывает поближе познакомиться со своим городом в преддверии государственных праздников. 19 ноября состоится розыгрыш с приятными призами.

Главная задача игры состоит в создании индивидуального маршрута по городским улицам, который можно преодолеть пешком, бегом, на велосипеде или в ритме скандинавской ходьбы. Условие состоит в том, что каждый из участков дистанции должен соответствовать букве из названия игры «Daugavpils sporto» - в названии улицы должна быть одна из этих 16 букв (D; A; U; G; A; V; P; I; L; S; S; P; O; R; T; O). Например, улицу Ригас (Rigas) можно использовать в качестве любой из букв маршрута, однако участки не должны повторяться, то есть всего в маршрут должно быть включено 16 улиц. Участвовать можно как одному, так и лицам, живущим в одном домохозяйстве.

В качестве доказательства прохождения игры участники должны предоставить фотографии первой и последней улиц (старт/финиш, желательно с табличкой-указателем дома) и скриншота из любого мобильного приложения, работающего с маршрутами и дистанциями. Наряду с этим должна быть заполнена игровая карточка, в которой и необходимо указать все 16 участков. Все это и контактные данные участников необходимо отправить на электронную почту Управления спорта sport@daugavpils.lv до 18 ноября включительно. Больше информации и необходимые формы здесь.

Все участники будут включены в розыгрыш ценных призов для активного отдыха – роликовых коньков, самоката и коньков для катания на льду. Игроки также получать памятные подарки от Управления спорта и Латвийской ассоциации народного спорта. Мероприятие организовано в рамках Латвийской недели спорта. К участию в игре также приглашаются жители других городов, которые могут проложить маршруты и вне Даугавпилса, используя буквы из названия игры «Daugavpils sporto».

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