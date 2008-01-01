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Новости Общество | 5 ноября 2020 | 12:50
Самоуправление ищет возможности расширить соцпомощь в условиях COVID-19
Беря во внимание возрастающую заболеваемость COVID-19, Даугавпилсское самоуправление рассматривает возможности расширения мер поддержки горожанам. На данный момент в центре внимания – дети из семей, в которых констатировано инфицирование, а также люди, которым необходимо социальное обслуживание на дому. Необходимо думать и о том, как предотвратить дальнейшее распространение болезни.
Согласно заключению специалистов, одним из главных источников инфицирования на данный момент является семья. Поэтому подыскивают варианты, как помочь даугавпилсским семьям, в которых есть заболевшие, решить проблему самоизоляции. При этом крайне важно позаботиться о детях из таких семей.
Возможно, на эти цели частично будет перенаправлено финансирование, сэкономленное за счет мероприятий, отмененных из-за COVID-19.
Ответственные службы также работают над тем, чтобы в полном объеме обеспечивать услуги людям, которым необходим уход на дому, и, если это будет необходимо, расширить круг лиц, которые смогут получать эту услугу, привлекая для этого все ресурсы Социальной службы, а также общественные организации.
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