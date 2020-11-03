C 03.11.2020 изменяются правила въезда в Республику Беларусь из Латвийской Республики

Новости Общество | 5 ноября 2020 | 12:44

С 03.11.2020 Латвийская Республика включена белорусской стороной в Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.

Лица, прибывшие из этих стран, обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь и не подлежат последующему пропуску через границу до истечения 10-дневного срока. Правила самоизоляции распространяются в том числе на граждан Республики Беларусь, иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь, а также иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь.

Могут не находиться в самоизоляции и подлежат пропуску через границу:

сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь в иностранных государствах, имеющих дипломатические и служебные паспорта, а также члены их семей;

сотрудники Государственной фельдъегерской службы Республики Беларусь, осуществляющие доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты по межгосударственным фельдъегерским маршрутам;

сотрудники республиканского унитарного предприятия «Специальная связь», осуществляющие доставку специальных отправлений по межгосударственным маршрутам специальной связи;

водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;

члены экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

физические лица, прибывшие в Республику Беларусь после нахождения в служебной командировке.

При пересечении государственной границы въезжающим будет вручаться для заполнения анкета прибывшего и требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции.

Daugavpils

