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Сегодня вас, возможно, будет беспокоить некоторое событие, свершившееся уже довольно давно. Не стоит уделять переживаниям слишком много времени, достаточно извлечь соответствующий урок - и можно с чистой совестью обо всем забыть.

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Новости Общество | 5 ноября 2020 | 12:44

C 03.11.2020 изменяются правила въезда в Республику Беларусь из Латвийской Республики

С 03.11.2020 Латвийская Республика включена белорусской стороной в Перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19.

Лица, прибывшие из этих стран, обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Республику Беларусь и не подлежат последующему пропуску через границу до истечения 10-дневного срока. Правила самоизоляции распространяются в том числе на граждан Республики Беларусь, иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь, а также иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь.

Могут не находиться в самоизоляции и подлежат пропуску через границу:

сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь в иностранных государствах, имеющих дипломатические и служебные паспорта, а также члены их семей;
сотрудники Государственной фельдъегерской службы Республики Беларусь, осуществляющие доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты по межгосударственным фельдъегерским маршрутам;
сотрудники республиканского унитарного предприятия «Специальная связь», осуществляющие доставку специальных отправлений по межгосударственным маршрутам специальной связи;
водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;
члены экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;
физические лица, прибывшие в Республику Беларусь после нахождения в служебной командировке.
При пересечении государственной границы въезжающим будет вручаться для заполнения анкета прибывшего и требование о соблюдении правил поведения в самоизоляции.

Daugavpils
 

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