Новости Культура | 5 ноября 2020 | 12:37

Сo 2 ноября по 30 декабря в секторах Художественной и Отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж) доступна выставка графики Елены Кожевниковой «ГОРИЗОНТЫ. Вертикаль».

На первой персональной выставке в родном Даугавпилсе юная художница представляет 14 работ станкового искусства, выполненных в период с 2015 по 2020 год. Следует отметить, что большинство из них экспонировалось на персональных и групповых выставках автора как в латвийском, так и в международном художественном пространстве.

Работы выполнены в любимых автором классических графических техниках (ксилография, литография, монотипия, рисунок карандашом и тушью) и при помощи их творческого синтеза. Е. Кожевникова обращается к аудитории как средствами языка, характерного для графики, так и творческими и современными поисками визуального выражения, а также историей, полной оригинальной стилистики и размышлений.

Комментируя концепцию выставки, художница отмечает: «Словами писателя Г. Малкина, горизонт – это граница воплощения идей. Горизонт – это слово, при размышлении над которым возможно вспомнить или вообразить несколько его значений – не только прямое, но и философское. Мы всегда воспринимаем горизонт как цель, которую рано или поздно хотим достичь. Осознав расстояние, необходимо также осознать масштаб цели. Кроме того, учитывая положение каждого отдельного человека, формируется индивидуальный взгляд или индивидуальное восприятие горизонта. Возвращаясь к упомянутой ранее мысли Г. Малкина, горизонт ассоциируется с границей, достигнув которую достигнута и намеченная цель. Это никогда не бывает легко, потому что всегда нужно быть готовым к тому, что по мере приближения к горизонту он одновременно и удаляется!

В отличие от горизонта вертикаль движется вверх, образуя с ним одну общую, взаимно перпендикулярную точку пересечения. Да, у каждого из нас есть индивидуальные горизонты или идеи, цели, мечты, но для их достижения и для открытия новых горизонтов мы должны быть готовы войти в эту точку пересечения и подняться на небеса. Также следует понять, что ни горизонт, ни вертикаль не могут быть полностью достигнуты, пока наше движение и наш путь продолжаются».

Посредствам современного графического медиума Ю. Кожевникова выражает свое видение природы, окружающей среды, предметов, текущих событий. Тематика произведений искусства тесно связана с эмоциями людей, которые возникают в результате воздействия окружающих факторов (событий). Художница легко и убедительно экспериментирует цветами, формами, образами и графическими решениями, наделяя их эмоциональным и философским оттенком.

Елена Кожевникова имеет степень бакалавра искусств Даугавпилсского университета (ДУ), дополнительно обучалась в Вильнюсской художественной академии (Литва), Варминско-Мазурском университете (Польша). В 2017 году с отличием окончена профессиональная магистерская программа ДУ «Искусство» и получена профессиональная степень магистра (Mg. аrt.) по специальности «Графика». После учебы (2018-2020 гг.) Елена Кожевникова работает приглашенным преподавателем в ДУ. В выставках участвует с 2014 года: 24 групповые выставки в Латвии, Литве, Польше и Белоруссии, а также четыре персональные выставки в Латвии.

Кураторы выставки:

Dr. art. Зелтите Баршевска, zeltite.barsevska@du.lv, Mg. art. Елена Кожевникова, kozevnikova.jelena@gmail.com.

Выставка проводится в соответствии с установленными в государстве ограничениями и разработанным санитарным протоколом.

Информацию подготовила:

руководитель отдела по связям с общественностью

Латгальской Центральной библиотеки

Яна Конопецка

65476345

jana.konopecka@lcb.lv

www.facebook.com/lcb.lv

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