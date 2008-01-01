Молодёжь приглашают участвовать в программе «УМЕЙ и ДЕЛАЙ»

Новости Общество | 5 ноября 2020 | 12:32

Молодежный отдел Даугавпилсской городской думы приглашает молодых людей, которые хотят получить новые знания и навыки, найти работу или реализовать свои мечты и творческие замыслы в качестве самозанятого лица, подать заявку на участие в проекте «УМЕЙ и ДЕЛАЙ».

Любой молодой человек в возрасте от 15 до 29 лет (включительно), который не учится, не работает, не осваивает профессию и не зарегистрирован в Государственном агентстве занятости (ГАЗ) в качестве безработного, может стать участником проекта и изменить свою жизнь к лучшему.

В Даугавпилсе программа реализуется уже несколько лет. В этом году уже 24 молодых человека с помощью менторов получили прочную основу для начала новой жизни. Одни получили необходимую психологическую поддержку и осмелились действовать, осознавая свои сильные стороны, другие получили образование, позволяющее выйти на рынок труда, а кто-то получил ценный совет от карьерного консультанта. История каждого человека особенная, но во всех случаях помощь пришла вовремя и была на вес золота.

В последнее время программа становится все более популярной среди молодежи, но, чтобы обеспечить поддержку как можно большему числу молодых людей, нужны менторы. Поэтому Молодежный отдел призывает отозваться людей, которые были бы готовы взять на себя эту роль.

Полную информацию о возможностях стать участником или ментором программы можно получить в Молодежном отделе Даугавпилсской городской думы по адресу ул. Саулес, 5а или по телефону 65422304, 27028209, 20231327 (для будущих менторов).

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