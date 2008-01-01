5 ноября
Именины:
Лоте, Шарлоте / Елисей, Игнатий, Максим
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Вы по магазинам ходить любите? Если да, то возьмите кого-нибудь с собой, и вперед. Развлечетесь, особенно если ценники почитаете внимательно. Там, право, много интересного.
Источник: ignio.com
- День
- 7 .. 9 C
- Вечер
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
- Ночь
- 6 .. 8 C
- Утро
- 5 .. 7 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1702 ()
|GBP
|0.9004 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|92.8975 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. Совет по конкуренции разрешил Baltcom купить Dautkom TV
3. В котельной „Vecstropi” установили солнечные батареи
4. Из Латвии в Беларусь пытались провезти 668 кг гашиша
5. Ледовый дворец после карантина – ограниченное катание и строгие условия для зрителей
7. В Даугавпилсе откроется новая экспозиция «РетроГараж-Д»
8. В Латгальском Зоосаде соблюдать дистанцию помогают крокодилы
9. Полиция ликвидировала плантацию марихуаны в Лудзе
10. Полиция самоуправления контролирует соблюдение эпидемиологических правил
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 5 ноября 2020 | 12:31
Автомобиль въехал в реку: водитель погиб, не успев выбраться
Вечером 3 ноября в волости Наглю Резекненского края при невыясненных обстоятельствах в реку въехал автомобиль VW Passat, который затонул примерно в 40 метрах от берега.
В затонувшей машине обнаружили тело мужчины 1967 г.р. По факту трагической аварии начат уголовный процесс. Обстоятельства происшествия выясняются.
Добавить комментарий