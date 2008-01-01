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Вы по магазинам ходить любите? Если да, то возьмите кого-нибудь с собой, и вперед. Развлечетесь, особенно если ценники почитаете внимательно. Там, право, много интересного.

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Источник: ignio.com

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Новости Происшествия | 5 ноября 2020 | 12:31

Автомобиль въехал в реку: водитель погиб, не успев выбраться

Пресс-фото

Вечером 3 ноября в волости Наглю Резекненского края при невыясненных обстоятельствах в реку въехал автомобиль VW Passat, который затонул примерно в 40 метрах от берега.

В затонувшей машине обнаружили тело мужчины 1967 г.р. По факту трагической аварии начат уголовный процесс. Обстоятельства происшествия выясняются.

Delfi

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