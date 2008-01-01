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Новости Общество | 5 ноября 2020 | 12:23
С нового года в Даугавпилсской крепости начнется восстановление 7-го бастиона
С января 2021 года в Даугавпилсской крепости, в ансамбле которой сейчас уже ведутся разные проекты по реставрации, в три этапа должны стартовать работы по восстановлению 7-го бастиона. Это стало возможно благодаря тому, что от участия в программе «Ценности завтрашней Европы» отказалась Аглонская базилика, а также благодаря программам приграничного сотрудничества с Литвой, Россией и Беларусью.
Валы 7-го бастиона – это визитная карточка всей Даугавпилсской крепости, так как именно они лучше всего видны при въезде в город. Эскарповая стена и другие элементы бастиона значительно пострадали от времени, и давно нуждаются в восстановлении. Эта работа будет выполнена комплексно – будет не только выровнена пешеходная зона, но и другие части вала, в том числе восстановлена аппарель и эскарповая стена. А в каземате бастиона разместятся открытые фонды керамики – дополнение к музею Петериса Мартинсона, создание которого идет активными темпами. В казематах, где разместят предметы искусства, будет обустроена противопожарная система и видеонаблюдение. После реставрации это место будет интересно посетить не только ценителем прекрасного.
В процессе восстановления бастиона будут демонтированы буквы «РОТКО», которые планируется разобрать, а затем создать новый похожий объект уже за укреплениями, вблизи проезжей части. Сами же валы станут более удобными для прогулок, в том числе и благодаря появлению нескольких подъемом. Это позволит проводить экскурсии также и в этой части Даугавпилсской крепости.
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