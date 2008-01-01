Новости Общество | 5 ноября 2020 | 12:20

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Даугавпилсская региональная больница открыла новое отделение для планового краткосрочного лечения. Главная задача — отделить плановых пациентов от неотложных, а также дать людям возможность пройти обследование в течение одного-двух дней. Пока отделение пустует ввиду эпидемиологической ситуации, но в больнице уверены в перспективности этого направления.

Новое отделение для плановых пациентов в Даугавпилсской региональной больнице — это восемь двухместных палат на втором этаже, рассказывает руководитель медучреждения Григорий Семёнов.

«Это 4 полноценных послеоперационных палаты с возможностью более удобного мониторинга за состоянием здоровья пациентов. Эта возможность при нашей выбранной действующей локализации сделать более доступным весь комплекс, как хирургический, так и терапевтический, потому что данное отделение расположено на втором этаже. Это тот же этаж, где находится операционный блок. Рядом на втором этаже весь спектр необходимой диагностики» , — говорит Семенов, отмечая, что новое отделение — инфраструктура со своим входом и приемом пациентов.

«Это для того, чтобы отделения, главная функция которых оказание неотложной помощи, не разрывались еще и на плановых пациентов. Тем более, это важно, потому что плановые пациенты подготавливаются к госпитализации. Они проходят тестирование, определенный комплекс обследований. Неотложный пациент - это всё-таки случаи, когда нет возможности заранее подготовиться. Ему нужно в неотложном порядке обеспечить помощь», — рассказал Семенов.

Кроме разделения потока пациентов в больнице планируют проводить обследование пациентов в течение двух суток, чтобы семейный врач видел актуальную ситуацию и в полном объёме, продолжает Семенов.

«Мы видим госпитализации при обострении хронических заболеваний, особенно если мы говорим про кардиологию. Если мы смотрим на среднестатистического пациента с осложнениями хронических заболеваний, то он с определенной периодичностью постоянно попадает в больницу. Что указывает на то, либо у пациента нет возможности попасть на полноценное амбулаторное обследование, либо к амбулаторному специалисту, чтобы поправить, выписанное медикаментозное лечение, либо он этим просто не занимается», — поделился руководитель больницы.

Григорий Семенов отмечает, что доступность амбулаторных услуг недостаточна.

«Семейному врачу очень тяжело получить полный спектр обследований, составить полный анамнез, потому что очень часто между обследованиями проходит от одного до трех месяцев. Это период, за который динамика может очень сильно измениться и собрать общую картину очень тяжело, поэтому одна из новых услуг, которую планируем запустить — это полное кардиологическое обследование в течение двух суток», — сказал он.

В перспективе, отмечает глава больницы, есть план по расширению спектра диагностики.

«Если это получит отзыв от семейных врачей, если увидим, что у этого есть потребность и спрос, будем рассматривать возможность не только кардиологических, но и другого типа радиологических и комплексных обследований. Мы видим, это как возможность уменьшить количество обострений, при которых уменьшается нагрузка на отделения. Отработав на амбулаторном уровне, мы видим, что могли бы избежать ненужной госпитализации», — рассказал Семенов.

Персонал удалось набрать за счет разгрузки других отделений. Когда новому же отделение сможет работать на полную мощь — будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

LSM