Эпидемиологи призывают население работать удаленно

Новости Латвия | 5 ноября 2020 | 12:18

Пресс-фото Пресс-фото

Учитывая высокие показатели заболеваемости Covid-19 в Латвии, жителей страны призывают исполнять рабочие обязанности в удаленном режиме, избегая длительного контакта с людьми вне своих домохозяйств, повторно призывает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Центр профилактики и контроля напоминает, что рабочие места являются одним из частых мест инфицирования.

Эпидемиологи отмечают, что во время болезни пациент с Covid-19 не имеет права посещать общественные места, в том числе и магазины. А доставлять необходимые вещи и продукты инфицированным следует их родственникам, друзьям или соседям.

Во время болезни нельзя отправляться в гости или принимать гостей. Если человеку присвоен статус контактного лица пациента с Covid-19, необходимо соблюдать карантин, оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми, напоминает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, для ограничения распространения инфекции власти Литвы приняли решение о введении общенационального трехнедельного карантина. Латвия, в свою очередь, может принять решение о введении чрезвычайной ситуации в эту пятницу.

За минувшие сутки в Латвии выполнено 7328 тестов на наличие коронавирусной инфекции, выявлено 313 заболевших, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ). Рекордно высокими являются оба показателя.

LSM