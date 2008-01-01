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Новости Латвия | 5 ноября 2020 | 12:18

Эпидемиологи призывают население работать удаленно

Пресс-фото

Учитывая высокие показатели заболеваемости Covid-19 в Латвии, жителей страны призывают исполнять рабочие обязанности в удаленном режиме, избегая длительного контакта с людьми вне своих домохозяйств, повторно призывает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Центр профилактики и контроля напоминает, что рабочие места являются одним из частых мест инфицирования.

Эпидемиологи отмечают, что во время болезни пациент с Covid-19 не имеет права посещать общественные места, в том числе и магазины. А доставлять необходимые вещи и продукты инфицированным следует их родственникам, друзьям или соседям.

Во время болезни нельзя отправляться в гости или принимать гостей. Если человеку присвоен статус контактного лица пациента с Covid-19, необходимо соблюдать карантин, оставаться дома и ограничить контакты с другими людьми, напоминает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, для ограничения распространения инфекции власти Литвы приняли решение о введении общенационального трехнедельного карантина. Латвия, в свою очередь, может принять решение о введении чрезвычайной ситуации в эту пятницу.

За минувшие сутки в Латвии выполнено 7328 тестов на наличие коронавирусной инфекции, выявлено 313 заболевших, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ). Рекордно высокими являются оба показателя.

LSM

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