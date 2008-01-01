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Сегодня вы без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас и в нужном вам направлении. Вопрос только в том, захочется ли вам этого.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 4 ноября 2020 | 12:13
На следующей неделе похолодает
На следующей неделе погодные условия в Латвии будет определять антициклон, станет холоднее, возможно даже наступление метеорологической зимы, прогнозируют синоптики. В ближайшие дни сохранится теплая погода, возможны температурные рекорды.
Теплая и сырая погода сохранится до конца недели. Максимальная температура воздуха составит +8..+13 градусов, дождей будет мало.
На следующей неделе столбик термометра, вероятно, опустится ниже нуля. На востоке страны минусовые температуры могут держаться и днем. Для наступления метеорологической зимы нужно, чтобы средняя температура держалась ниже нуля пять суток подряд.
Rus.lsm.lv уже сообщал, что октябрь этого года в Латвии стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура в октябре этого года в Латвии составила +9,8 градуса, что на 2,9 градуса превышает норму. Таким образом октябрь 2020 года стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений. Первое место по-прежнему занимает октябрь 1967 года, когда средняя температура воздуха была еще на 0,1 градуса выше, чем в этом году.
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