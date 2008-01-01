В Даугавпилсе прошла конференция, посвященная Ерсикскому Евангелию

Новости Культура | 3 ноября 2020 | 19:52

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Центр русской культуры и Даугавпилсское благочиние Латвийской православной церкви стали организаторам конференции, приуроченной к 750-летию уникального текста, дошедшего до наших дней — так называемого Ерсикского Евангелия.

Это Евангелие завершено в 1270 году в княжестве Ерсика — колыбели латвийского православия (ныне Ерсика входит в Ливанский край). Над ним работали книгописец Георгий (Юргис) Лотыш (отсюда еще одно название — Евангелие Лотыша) и изограф, имя которого, увы, неизвестно. Объемный фолиант состоит из 167 листов: для изготовления пергаментов использовали шкуры 84 телят. В 1825 году Евангелие у купца за 500 рублей приобрел российский меценат и коллекционер граф Румянцев, оно украсило его собрание древних рукописей. Как и другие раритеты румянцевской коллекции, ныне Ерсикское Евангелие хранится в Москве — в Российской государственной библиотеке. В 2017 году Латвийская православная церковь издала факсимильное издание уникальной древней рукописи, оно было представлено на конференции в Даугавпилсе.

Благословляя участников встречи, и. о. благочинного Даугавпилсского округа иерей Павел Ткаченко отметил, что немноголюдность вносит особую сакральность в ход нынешней конференции. Ерсикское Евангелие, по мнению иерея Ткаченко, свидетельствует о давней тесной связи между латышами и русскими и дружбе между этими народами.

В конференции приняли участие священнослужители, краеведы, историки и филологи Даугавпилсского университета.

Иерей Александр Юкимович в конце своего доклада процитировал главу Латвийской православной церкви митрополита Александра, сказавшего, что Юргис из Ерсики закончил свою работу накануне солнечного затмения, как бы предостерегая нас через века от опасности затмения духовного.

«Ерсикское Евангелие — настоящее чудо, дошедшее до наших дней. Надо понимать, что это не крепость, не замок, которые строятся на века; это книга, существующая в оригинале восьмое столетие», — подчеркнул доктор филологии Аркадий Неминущий, уделивший в своем сообщении внимание книжной миниатюре в Евангелии.

Директор Центра русской культуры Наталия Кожанова рассматривала образ главного героя исторического романа Яниса Ниедре «И ветры нуляют на пепелищах…». Юргис-попович в ходе романа создает Евангелие, одновременно записывает языческие предания своего народа, прячет их. Н. Кожанова сравнила художественный образ Юргиса с Прометеем.

В ходе конференции рассматривались и другие аспекты Ерсикского Евангелия. Завершилось всё стихами Александра Якимова, посвященными этой православной святыне, и видеосюжетами Нины и Валентина Маргевичей, снятыми во время визита латвийского митрополита Александра в Российскую государственную библиотеку и знакомства с Ерсикским Евангелием.

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