3 ноября
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Этот день не должен закончиться на тоскливой ноте, и вам предстоит сделать для этого все необходимое. Уделите полчаса обдумыванию планов на ближайшее время.
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Новости Латвия | 3 ноября 2020 | 19:14
Первые холода наступят лишь к концу ноября
"С первых чисел ноября начинаются Дни духов, которые продлятся до 9 ноября. Время, когда мертвые приходили в дома, где раньше жили и где умерли. Духи входили в комнаты, а обитатели уже знали, через какое окно те войдут", — рассказал о поверьях предков современных латышей фенолог из Латгалии Вилнис Букшс.
Народный синоптик отметил, что 2 ноября называют Днем душ. "В Латгалии в этот день поют псалмы и молятся за души умерших".
В свою очередь, 8 ноября, по словам Букшса, "начинается самое темное время года". Фенолог поясняет, что это важный день для наблюдений за природой, так как они дадут представление о том, какая погода предстоит впоследствии. "Если в этот день снег, то Пасха (21 апреля) будет снежной. Если день теплый — будет суровая зима. Если 8 ноября на колесах едут, то 9 декабря поедут на санях. Если день холодный и снежный, то весна придет поздно и будет холодной. Если оттепель — зима и весна выдадутся теплыми", — поделился народной мудростью Букшс.
Согласно его прогнозу, до 10 ноября (Мартини) дни зачастую будут "по-осеннему теплые", со средней температурой от +7 до +10 градусов.
К середине ноября поднимется ветер, станет более пасмурно и сыро. Возможны мокрый снег и град. Температура днем может опуститься до +5 градусов.
Во второй половине ноября погода будет переменчивой. В связи со сменой фаз Луны, примерно 22 ноября и особенно 25 ноября, ожидается похолодание — "все настойчивее начнет стучаться зима. Ночью стоит ожидать мороз до -5 градусов, днем - порядка нуля. При этом осадков, в том числе и снега, будет мало.
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