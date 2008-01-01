3 ноября

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Сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой. Можно не очень дикой. На худой конец, полюбуйтесь на кактус, который у вас на подоконнике живет.

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Источник: ignio.com

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Новости Происшествия | 3 ноября 2020 | 19:09

Суд по делу об убийстве и ограблении перенесли из-за болезни подсудимого

Пресс-фото

Из-за болезни подсудимого на январь 2021 года перенесено рассмотрение дела, в рамках которого обвинения в убийстве и ограблении предъявлены Андрею З. и Григорию Р..

Согласно обвинительному заключению, 23 сентября 2018 года обвиняемые пришли в дом к своей жертве, проживавшей под Даугавпилсом. Они собирались получить деньги за подведенное к хутору электричество, но затем напали на мужчину, избили его и отобрали 24 евро.

Грабители вернулись в этот же дом на следующий день, вломились к своей жертве, а затем жестоко избили, требуя деньги. После этого они забрали вещи потерпевшего на сумму 190 евро и скрылись. Спустя несколько дней избитый мужчина скончался в больнице.

Delfi

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