Суд по делу об убийстве и ограблении перенесли из-за болезни подсудимого

3 ноября
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Сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой. Можно не очень дикой. На худой конец, полюбуйтесь на кактус, который у вас на подоконнике живет.
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Согласно обвинительному заключению, 23 сентября 2018 года обвиняемые пришли в дом к своей жертве, проживавшей под Даугавпилсом. Они собирались получить деньги за подведенное к хутору электричество, но затем напали на мужчину, избили его и отобрали 24 евро.
Грабители вернулись в этот же дом на следующий день, вломились к своей жертве, а затем жестоко избили, требуя деньги. После этого они забрали вещи потерпевшего на сумму 190 евро и скрылись. Спустя несколько дней избитый мужчина скончался в больнице.
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