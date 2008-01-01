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Новости Происшествия | 3 ноября 2020 | 19:06

Дело об избитом до смерти 29-летнем мужчине: свидетеля доставят в суд принудительно

D-fakti.lv

В Даугавпилсе на конец ноября запланировано следующее судебное заседание по делу об избитом до смерти мужчине. Кроме того, одному подсудимому предъявлены обвинения и в высказывании угроз, сообщает ЛЕТА.

В минувшую пятницу суд допросил двоих свидетелей, еще один в суд не явился, поэтому было принято решение доставить его на следующее заседание в принудительном порядке.

Поскольку двое подсудимых являются несовершеннолетними, дело рассматривают на закрытых заседаниях.

Как указано в обвинительном заключении, 20 июля 2019 года трое обвиняемых избили свою жертву возле кафе в центре Краславы, нанеся мужчине многочисленные удары руками и ногами по лицу, голове и другим частям тела. После этого они оставили избитого в беспомощном положении и сбежали с места происшествия. В результате полученных травм пострадавший спустя несколько дней скончался в Даугавпилсской больнице.

Следствие установило, что в ночь на 20 июля недалеко от местного развлекательного заведения произошел конфликт между двумя компаниями. Затем ссора переросла в драку, в ходе которой 29-летнему мужчине были нанесены тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Пострадавший спустя четыре дня скончался в больнице.

25 июля по подозрению в совершении преступления задержали мужчину 1995 г.р., а также юношей 2002 и 2003 г.р. Позже к ним была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Также следствие установило, что мужчина 1995 г.р. угрожал расправой и убийством подруге своей жертвы.

Делфи

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