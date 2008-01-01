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Новости Культура | 3 ноября 2020 | 18:59
Даугавпилсский «Чиполлино» участвует в фестивале Сергея Безрукова
Танцевальная постановка Даугавпилсского театра «Чиполлино» включена в конкурсную программу Международного Большого Детского фестиваля, который проходит в октябре-ноябре в Москве. Из-за Covid-19 спектакли идут в видеоформате, рассказали Rus.Lsm.lv в пресс-службе театра.
Этот мультижанровый фестиваль проводится в третий раз и стремится отобрать лучшие детские спектакли, кинофильмы, анимационные фильмы, цирковые представления, созданные в России и ближнем зарубежье. Художественный руководитель фестиваля – популярный российский актер и глава московского Губернского театра Сергей Безруков. В нынешнем году было получено 365 заявок, из них эксперты выбрали 43 спектакля из 25 городов.
«Если бы не коронавирусные проблемы, мы бы сейчас с «Чиполлино» отправились в Москву. Другие спектакли – «Близость» и «Джейн Эйр» - ждали в Москве, Санкт-Петербурге, Минске. Всё пока отменено. Очень-очень жаль. «Чиполлино» - оригинальная постановка. Сказку Джанни Родари как-то принято ассоциировать с классическим танцем и такой же музыкой. У нас же – современная музыка, две группы дворовых ребят, выясняющие между собой отношения. Скейты, пилоны, джамперы… Историю мы рассказываем без единого слова, исключительно языком пластики, при этом мысли о сочувствии слабым и о победе добра над злом отчетливо прочитываются без всяких слов. Я не знаю, понравится ли такой подход жюри. Я вообще никогда не думаю о победах в конкурсах», - поделилась Ирина Богерук, автор идеи спектакля и хореограф.
Танцевальный спектакль «Чиполлино» был создан в январе 2018 года и номинировался на учрежденный в 2019 году латвийский «Приз танца» в категории «Современная танцевальная постановка». И. Богерук была номинирована также в категории «Хореограф современного танца».
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