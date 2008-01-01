3 ноября
Именины:
Эрика, Дагния / Иван, Зотик, Сильвия
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Сегодняшний день принесет вам массу сюрпризов - не сомневайтесь, воспользуйтесь каждым из них без малейших колебаний. Не каждый день судьба бывает столь внимательна к вам.
Источник: ignio.com
- Вечер
- 10 .. 12 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
- Ночь
- 5 .. 7 C
- Утро
- 5 .. 7 C
- День
- 7 .. 9 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1652 ()
|GBP
|0.9005 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|93.745 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. Контрабанду пытались провезти в двойном потолке фуры
3. Россия откроет наземную границу с Латвией для въезда по э-визе
4. Частные мероприятия — до 10 человек, «удаленка» в школах — до 15 ноября
5. На выборах в Сейм Литвы победили консерваторы
6. Уже в январе за посылки и подарки из Великобритании предстоит платить налог — Brexit
7. Covid-19 в Даугавпилсе: две школы полностью ушли на «удаленку»
8. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
9. Неделя будет теплой и пасмурной — прогноз
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 3 ноября 2020 | 18:56
Октябрь этого года в Латвии стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений
Средняя температура в октябре этого года в Латвии составила +9,8 градуса, что на 2,9 градуса превышает норму, свидетельствуют обобщенные данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Таким образом октябрь 2020 года стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений. Первое место по-прежнему занимает октябрь 1967 года, когда средняя температура воздуха была еще на 0,1 градуса выше, чем в этом году.
В этом году отклонение средней температуры воздуха от нормы составило от 2,2 градуса в Павилосте до 3,7 градуса в Даугавпилсе. Максимальная месячная температура воздуха была зарегистрирована 4 октября в Руцаве и составила +22,4 градуса, а минимальная температура воздуха была зафиксирована 17 октября в Павилосте и составила -1,6 градуса.
В первой декаде октября температура воздуха была даже на 4,3 градуса теплее нормы, были побиты 13 рекордов максимальной температуры воздуха.
Среднее количество осадков в Латвии в октябре составило 73 мм, что соответствует норме. Наибольшее количество осадков - 114,5 мм - было в Сигулде, а наименьшее - в Стенде, где выпало 41,8 мм осадков.
Средняя относительная влажность воздуха в Латвии в октябре составила 87% - от 83% в Риге и Вентспилсе до 91% в Алуксне.
Самые сильные порывы ветра - 25 м/с - наблюдались 19 октября в Вентспилсе.
Добавить комментарий