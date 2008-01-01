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Новости Латвия | 3 ноября 2020 | 18:56

Октябрь этого года в Латвии стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений

meteolapa.lv

Средняя температура в октябре этого года в Латвии составила +9,8 градуса, что на 2,9 градуса превышает норму, свидетельствуют обобщенные данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Таким образом октябрь 2020 года стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений. Первое место по-прежнему занимает октябрь 1967 года, когда средняя температура воздуха была еще на 0,1 градуса выше, чем в этом году.

В этом году отклонение средней температуры воздуха от нормы составило от 2,2 градуса в Павилосте до 3,7 градуса в Даугавпилсе. Максимальная месячная температура воздуха была зарегистрирована 4 октября в Руцаве и составила +22,4 градуса, а минимальная температура воздуха была зафиксирована 17 октября в Павилосте и составила -1,6 градуса.

В первой декаде октября температура воздуха была даже на 4,3 градуса теплее нормы, были побиты 13 рекордов максимальной температуры воздуха.

Среднее количество осадков в Латвии в октябре составило 73 мм, что соответствует норме. Наибольшее количество осадков - 114,5 мм - было в Сигулде, а наименьшее - в Стенде, где выпало 41,8 мм осадков.

Средняя относительная влажность воздуха в Латвии в октябре составила 87% - от 83% в Риге и Вентспилсе до 91% в Алуксне.

Самые сильные порывы ветра - 25 м/с - наблюдались 19 октября в Вентспилсе.

LSM

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