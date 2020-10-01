3 ноября
Именины:
Эрика, Дагния / Иван, Зотик, Сильвия
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Сегодняшний день принесет вам массу сюрпризов - не сомневайтесь, воспользуйтесь каждым из них без малейших колебаний. Не каждый день судьба бывает столь внимательна к вам.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 3 ноября 2020 | 18:03
Ушли в мир иной...
С 28 октября по 2 ноября 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 9 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Avčiņikova Anfisa (04.09.1938 - 01.11.2020)
Ivanova Pulkerija (13.08.1943 - 02.11.2020)
Ivanova Vasa (10.08.1935 - 30.10.2020)
Lepiksons Hugo (16.08.1942 - 28.10.2020)
Samoilenko Nataļja (03.12.1962 - 28.10.2020)
Semjonovs Pjotrs (20.09.1932 - 29.10.2020)
Smilgiņa Marija (12.09.1940 - 29.10.2020)
Ševcovs Anatolijs (17.01.1960 - 29.10.2020)
Žugers Ivans (05.01.1941 - 31.10.2020).
D-fakti.lv
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