3 ноября

Именины:
Эрика, Дагния / Иван, Зотик, Сильвия

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Сегодняшний день принесет вам массу сюрпризов - не сомневайтесь, воспользуйтесь каждым из них без малейших колебаний. Не каждый день судьба бывает столь внимательна к вам.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Вечер
10 .. 12 C
Ветер
1 .. 3 м/с
среда
Ночь
5 .. 7 C
Утро
5 .. 7 C
День
7 .. 9 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. Контрабанду пытались провезти в двойном потолке фуры

3. Россия откроет наземную границу с Латвией для въезда по э-визе

4. Частные мероприятия — до 10 человек, «удаленка» в школах — до 15 ноября

5. На выборах в Сейм Литвы победили консерваторы

6. Уже в январе за посылки и подарки из Великобритании предстоит платить налог — Brexit

7. Covid-19 в Даугавпилсе: две школы полностью ушли на «удаленку»

8. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

9. Неделя будет теплой и пасмурной — прогноз

10. В общественных местах и учреждениях думы – с маской!

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Общество | 3 ноября 2020 | 18:03

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 28 октября по 2 ноября 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 9 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Avčiņikova Anfisa (04.09.1938 - 01.11.2020)
Ivanova Pulkerija (13.08.1943 - 02.11.2020)
Ivanova Vasa (10.08.1935 - 30.10.2020)
Lepiksons Hugo (16.08.1942 - 28.10.2020)
Samoilenko Nataļja (03.12.1962 - 28.10.2020)
Semjonovs Pjotrs (20.09.1932 - 29.10.2020)
Smilgiņa Marija (12.09.1940 - 29.10.2020)
Ševcovs Anatolijs (17.01.1960 - 29.10.2020)
Žugers Ivans (05.01.1941 - 31.10.2020).
 

D-fakti.lv

Добавить комментарий

 