ЛЦБ призывает участников Латгальского праздника песни поделиться воспоминаниями

Новости Культура | 3 ноября 2020 | 12:32

Латгальская центральная библиотека предоставляет широкий спектр услуг как для любителей книг, так и для всех, кто ищет информацию по любым специфическим темам.

Одним из направлений деятельности библиотеки является краеведение: специалисты собирают данные о наиболее значимых объектах, учреждениях, людях и событиях Даугавпилса и региона. Одно из таких событий – Латгальский праздник песни, который состоялся в нашем городе в 2015 году. Всех участников этого праздника призывают поделиться своими воспоминаниями, которые будут собраны и увековечены в мультимедийном ресурсе «Поющая Латгалия».

На сайте библиотеки вот уже 10 лет размещена информация о коллективах, персоналиях и событиях, ставших частью Латгальского праздника песни 1940, 1990 и 2005 года. В этом году цифровую «книгу воспоминаний» планируется пополнить историями участников Латгальского праздника песни 2015 года.

Чтобы более широко отразить эту важную для культурно-исторического региона Латгалии традицию, всех участников Латгальского праздника песни 2015 года, которые представляли коллективы из разных регионов Латвии, просят просмотреть свои личные архивы, выбрать самые важные фотографии или видео, сделанные за кулисами праздника, и поделиться воспоминаниями, рассказав свою историю о Латгальском празднике песни. Это можно сделать, до 22 ноября отправив материалы на электронную почту tatjana.tukane@lcb.lv или связавшись с сотрудниками библиотеки по телефону 65476345.

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