3 ноября
Именины:
Эрика, Дагния / Иван, Зотик, Сильвия
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Этот день должен быть осиян лучами вашего альтруизма. Не сможете обеспечить такового - пеняйте на себя.
Источник: ignio.com
- День
- 8 .. 10 C
- Вечер
- 7 .. 9 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
- Ночь
- 7 .. 9 C
- Утро
- 8 .. 10 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1698 ()
|GBP
|0.9021 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|92.4606 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. Контрабанду пытались провезти в двойном потолке фуры
3. Россия откроет наземную границу с Латвией для въезда по э-визе
4. Частные мероприятия — до 10 человек, «удаленка» в школах — до 15 ноября
5. На выборах в Сейм Литвы победили консерваторы
6. Уже в январе за посылки и подарки из Великобритании предстоит платить налог — Brexit
7. Covid-19 в Даугавпилсе: две школы полностью ушли на «удаленку»
8. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
9. Неделя будет теплой и пасмурной — прогноз
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 3 ноября 2020 | 12:29
Агентству развития туризма и информации – 5 лет!
Агентство развития туризма и информации Даугавпилсской городской думы отпраздновало свое пятилетие.
Этот юбилей, хоть и оказался обусловлен пандемией коронавируса, все же прошел в дружественной атмосфере, в присутствии руководства города и ответственных сотрудников агентства. Помимо обмена подарками и хорошими пожеланиями, в этот день также состоялось открытие нового туристического объекта – экспозиции ретро машин.
За пять лет с момента создания Агентства развития туризма в Даугавпилсе была проделана большая работа по координации и улучшению туристических услуг. Располагая относительно небольшими ресурсами, за это время посещаемость туристических объектов в городе удалось увеличить на 20%. Лишь в прошлом году этот показатель составил более 600 тыс. посещений. Был также создан удобный многоплановый портал www.visitdaugavpils.lv, который существенно упрощает получение информации об интересных местах в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае. За эти годы были опробованы и укреплены новые практики в сфере туризма: контактные биржи, работа с латвийскими и иностранными журналистами и блогерами, проведение фестиваля военно-исторической реконструкции «Dinaburg-1812», презентации на международных выставках.
Особой благодарности в день празднования юбилея была удостоена Илона Максимчик, которая являлась первым руководителем Агентства развития туризма с самого его основания.
Открытие коллекции ретро машин «РетроГараж-Д», приуроченное к пятилетию Агентства, состоялось на улице Вальню, 4a, где стараниями частного коллекционера Александра Кашерина была собрана внушительная экспозиция автомобилей и связанной с ними советской атрибутики. Коллекция богата самыми разными примерами старого автопрома, начиная от «Москвичей» и заканчивая «Волгами». Представители Агентства и городской думы признались, что это место однозначно станет прекрасным дополнением в широком списке туристических объектов города. Время работы экспозиции: суббота, воскресенье с 10:00 – 18:00, остальные дни по предварительной записи. тел. +371 29494061, +371 27716222.
Добавить комментарий