Агентству развития туризма и информации – 5 лет!

Новости Общество | 3 ноября 2020 | 12:29

Агентство развития туризма и информации Даугавпилсской городской думы отпраздновало свое пятилетие.

Этот юбилей, хоть и оказался обусловлен пандемией коронавируса, все же прошел в дружественной атмосфере, в присутствии руководства города и ответственных сотрудников агентства. Помимо обмена подарками и хорошими пожеланиями, в этот день также состоялось открытие нового туристического объекта – экспозиции ретро машин.

За пять лет с момента создания Агентства развития туризма в Даугавпилсе была проделана большая работа по координации и улучшению туристических услуг. Располагая относительно небольшими ресурсами, за это время посещаемость туристических объектов в городе удалось увеличить на 20%. Лишь в прошлом году этот показатель составил более 600 тыс. посещений. Был также создан удобный многоплановый портал www.visitdaugavpils.lv, который существенно упрощает получение информации об интересных местах в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае. За эти годы были опробованы и укреплены новые практики в сфере туризма: контактные биржи, работа с латвийскими и иностранными журналистами и блогерами, проведение фестиваля военно-исторической реконструкции «Dinaburg-1812», презентации на международных выставках.

Особой благодарности в день празднования юбилея была удостоена Илона Максимчик, которая являлась первым руководителем Агентства развития туризма с самого его основания.

Открытие коллекции ретро машин «РетроГараж-Д», приуроченное к пятилетию Агентства, состоялось на улице Вальню, 4a, где стараниями частного коллекционера Александра Кашерина была собрана внушительная экспозиция автомобилей и связанной с ними советской атрибутики. Коллекция богата самыми разными примерами старого автопрома, начиная от «Москвичей» и заканчивая «Волгами». Представители Агентства и городской думы признались, что это место однозначно станет прекрасным дополнением в широком списке туристических объектов города. Время работы экспозиции: суббота, воскресенье с 10:00 – 18:00, остальные дни по предварительной записи. тел. +371 29494061, +371 27716222.

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