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Новости Экономика | 30 октября 2020 | 22:52

Совет по конкуренции разрешил Baltcom купить Dautkom TV

Совет по конкуренции (СК) разрешил телекоммуникационной компании Baltcom купить действующего в Даугавпилсе поставщика услуг телевидения и интернета Dautkom TV. В СК полагают, что сделка не навредит конкуренции.

Договор о переходе даугавпилсского поставщика услуг телевидения и интернета Dautkom TV в собственность компании Baltcom был подписан 12 августа 2020 года. Размер сделки и другие условия конфиденциальны. Сделка не считалась завершенной до получения положительного решения от СК.

Как поясняла прежняя владелица Dautkom TV Елена Панкевич, цель сделки состоит в обеспечении модернизации инфраструктуры сети и дальнейшем развитии, чтобы клиенты Dautkom TV получали более качественные и соответствующие современным требованиям услуги.

В настоящее время Dautkom TV предлагает своим абонентам более 130 каналов цифрового телевидения, в том числе в качестве HD, а также скоростной оптический и радиоинтернет. Общая протяженность подземных коммуникаций Dautkom TV составляет более 100 км. В 2019 году оборот Dautkom TV составил 3,7 млн евро, прибыль - 1,16 млн евро.

Baltcom принадлежит мобильному оператору Bite Latvija. Оборот Baltcom в 2019 году составил 17,7 млн евро, убытки - 620,6 тыс. евро.

Delfi

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