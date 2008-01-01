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Новости Происшествия | 30 октября 2020 | 22:48
Из Латвии в Беларусь пытались провезти 668 кг гашиша
Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз 668 кг гашиша. Данная партия рассчитана на 3,3 млн. доз, а общая стоимость на черном рынке составляет порядка 13,4 млн. долларов США.
Как сообщает пресс-центр Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, партия наркотика была спрятана в морском контейнере, который перевозили на грузовом автомобиле из Риги через пункт пропуска "Урбаны" Витебской таможни на белорусско-латвийской границе.
Таможенники нашли наркотики с помощью системы управления рисками, а также возможностей инспекционно-досмотрового комплекса и кинологической службы.
Согласно документам, представвленным 44-летним водителем, в контейнере в адрес российского получателя перемещалась партия пестицидов. Однако при таможенном досмотре установлено, что среди бочек с законно ввозимым товаром размещены коробки со спрессованным веществом темно-коричневого цвета общим весом 668 кг.
Проведенная экспертиза подтвердила, что в коробках перевозят гашиш. По делу начат уголовный процесс, водитель тягача взят под стражу. Следствие по делу продолжается.
Это самая крупная партия гашиша, выявленная в Республике Беларусь за последние 10 лет.
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