Из Латвии в Беларусь пытались провезти 668 кг гашиша

Новости Происшествия | 30 октября 2020 | 22:48

ГТК РБ ГТК РБ

Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз 668 кг гашиша. Данная партия рассчитана на 3,3 млн. доз, а общая стоимость на черном рынке составляет порядка 13,4 млн. долларов США.

Как сообщает пресс-центр Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, партия наркотика была спрятана в морском контейнере, который перевозили на грузовом автомобиле из Риги через пункт пропуска "Урбаны" Витебской таможни на белорусско-латвийской границе.

Таможенники нашли наркотики с помощью системы управления рисками, а также возможностей инспекционно-досмотрового комплекса и кинологической службы.

Согласно документам, представвленным 44-летним водителем, в контейнере в адрес российского получателя перемещалась партия пестицидов. Однако при таможенном досмотре установлено, что среди бочек с законно ввозимым товаром размещены коробки со спрессованным веществом темно-коричневого цвета общим весом 668 кг.

Проведенная экспертиза подтвердила, что в коробках перевозят гашиш. По делу начат уголовный процесс, водитель тягача взят под стражу. Следствие по делу продолжается.

Это самая крупная партия гашиша, выявленная в Республике Беларусь за последние 10 лет.

Delfi