В Даугавпилсе откроется новая экспозиция «РетроГараж-Д»

Новости Общество | 30 октября 2020 | 15:41

2 ноября в Даугавпилсе, в рамках празднования 5-летнего юбилея Даугавпилсской Агентуры туризма, откроется новый туристический объект – экспозиция ретро машин «РетроГараж-Д», который несомненно вызовет интерес у жителей нашего города, а также туристов.

Экспозиция «РетроГараж-Д» - это частная коллекция автомобилей и советской атрибутики, которая принадлежит Александру Кашерину. Автомобилям «Москвич» выделен обширный зал и возможно это самая большая коллекция «Москвичей» в странах Балтии. Из них самый старый автомобиль 1947 года выпуска, послевоенная машина, копия Opel. В коллекции есть и «Волги», но есть и исключение в экспозиции – «Мерседес» 1937 года. Это одна из первых машин, с которой А. Кашерин начал свое увлечение ретро машинами.

Новый туристический объект находится по адресу: Даугавпилс, улица Вальню, 4a.

Время работы экспозиции: суббота, воскресенье с 10:00 – 18:00, остальные дни по предварительной записи. тел. +371 29494061, +371 27716222.

Все меры предосторожности, в связи с COVID-19, будут соблюдены – пространство позволяет.

Daugavpils

