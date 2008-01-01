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Сегодня вам придется заняться поисками. Возможно, вы даже не будете знать, что именно ищете, и будете вынуждены продолжать это занятие до тех пор, пока, найдя нечто, не поймете, что оно и является искомым.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 30 октября 2020 | 15:41
В Даугавпилсе откроется новая экспозиция «РетроГараж-Д»
2 ноября в Даугавпилсе, в рамках празднования 5-летнего юбилея Даугавпилсской Агентуры туризма, откроется новый туристический объект – экспозиция ретро машин «РетроГараж-Д», который несомненно вызовет интерес у жителей нашего города, а также туристов.
Экспозиция «РетроГараж-Д» - это частная коллекция автомобилей и советской атрибутики, которая принадлежит Александру Кашерину. Автомобилям «Москвич» выделен обширный зал и возможно это самая большая коллекция «Москвичей» в странах Балтии. Из них самый старый автомобиль 1947 года выпуска, послевоенная машина, копия Opel. В коллекции есть и «Волги», но есть и исключение в экспозиции – «Мерседес» 1937 года. Это одна из первых машин, с которой А. Кашерин начал свое увлечение ретро машинами.
Новый туристический объект находится по адресу: Даугавпилс, улица Вальню, 4a.
Время работы экспозиции: суббота, воскресенье с 10:00 – 18:00, остальные дни по предварительной записи. тел. +371 29494061, +371 27716222.
Все меры предосторожности, в связи с COVID-19, будут соблюдены – пространство позволяет.
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