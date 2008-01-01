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Новости Общество | 30 октября 2020 | 15:39

В котельной „Vecstropi” установили солнечные батареи

На этой неделе в котельной PAS „Daugavpils siltumtīkli”, расположенной в Стропах, были установлены солнечные коллекторы. Специалисты предприятия отмечают, что постоянно идет работа над тем, как дружественными среде способами уменьшить затраты на производство теплоэнергии, и использование солнечной энергии для производства электричества, на котором работает оборудование – прекрасный способ достижения этой цели.

Общая мощность установленных панелей – 20 кВт. С их помощью будет полностью обеспечиваться работа оборудования котельной в светлое время суток. Для производства теплоэнергии по-прежнему будет использоваться газ.

Данная котельная обеспечивает теплоэнергией Даугавпилсскую региональную больницу, микрорайон Общества слепых, пансионат и детский дом-приют «Приедите».

Программу модернизации инфраструктуры планируют продолжать, в следующем году установив солнечные панели в котельной «Ругели», а затем – и на других ТЭЦ города. Таким образом, предприятие собирается максимально использовать восстанавливаемые энергоресурсы для получения электроэнергии, и, соответственно, для уменьшения затрат на производство теплоэнергии.

Daugavpils
 

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