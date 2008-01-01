30 октября
Именины:
Адина, Надина, Улла / Андрей, Антон, Демьян
Гороскоп на день
Весы
24 сентября
- 23 октября
Венера сегодня будет к вам благосклонна. Однако не стоит ждать, что все будет подано на блюдечке с каемочкой широко известного цвета. Придется предпринять некоторые действия лично.
Источник: ignio.com
- День
- 10 .. 12 C
- Вечер
- 9 .. 11 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
- Ночь
- 9 .. 11 C
- Утро
- 8 .. 10 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1704 ()
|GBP
|0.9043 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|93.0481 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. Скоро начнется реконструкция еще двух детских садов
3. Неделя карьеры в этом году пройдет в онлайн формате
4. Во время обыска полиция изъяла марихуану, Subutex и деньги от продажи наркотиков
5. Школьники получают питание и на удаленном обучении
6. Латвия ночью перешла на зимнее время
7. Больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Риге и Даугавпилсе
8. Понедельник в Латвии также пройдет без существенных осадков
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 30 октября 2020 | 15:37
В Латгальском Зоосаде соблюдать дистанцию помогают крокодилы
Вот уже несколько недель при посещении общественных мест, учреждений культуры и туристических объектов необходимо носить защитные маски.
Это и другие строгие требования безопасности необходимо соблюдать также всем посетителям Латгальского зоосада, сотрудники учреждения также добросовестно выполняют все предписания. Такой поворот в жизни людей вызвал неподдельный интерес со стороны четвероногих, хвостатых, чешуйчатых и всех прочих обитателей зоосада.
Главные правила, которые должны соблюдать все двуногие посетители Зоопарка, оговорены в плакатах у входа. Чтобы не навредит ни друг другу, ни животным, необходимо использовать защитные средства и соблюдать дистанцию, которая в этом маленьком тропическом оазисе измеряется не в метрах, как это обычно принято, а в крокодилах. Группы от 10 человек должны записаться заранее по тел.65 426 789.
Добавить комментарий