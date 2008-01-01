В Латгальском Зоосаде соблюдать дистанцию помогают крокодилы

Новости Общество | 30 октября 2020 | 15:37

Вот уже несколько недель при посещении общественных мест, учреждений культуры и туристических объектов необходимо носить защитные маски.

Это и другие строгие требования безопасности необходимо соблюдать также всем посетителям Латгальского зоосада, сотрудники учреждения также добросовестно выполняют все предписания. Такой поворот в жизни людей вызвал неподдельный интерес со стороны четвероногих, хвостатых, чешуйчатых и всех прочих обитателей зоосада.

Главные правила, которые должны соблюдать все двуногие посетители Зоопарка, оговорены в плакатах у входа. Чтобы не навредит ни друг другу, ни животным, необходимо использовать защитные средства и соблюдать дистанцию, которая в этом маленьком тропическом оазисе измеряется не в метрах, как это обычно принято, а в крокодилах. Группы от 10 человек должны записаться заранее по тел.65 426 789.

Daugavpils

