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Венера сегодня будет к вам благосклонна. Однако не стоит ждать, что все будет подано на блюдечке с каемочкой широко известного цвета. Придется предпринять некоторые действия лично.

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Источник: ignio.com

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Новости Общество | 30 октября 2020 | 15:37

В Латгальском Зоосаде соблюдать дистанцию помогают крокодилы

Вот уже несколько недель при посещении общественных мест, учреждений культуры и туристических объектов необходимо носить защитные маски.

Это и другие строгие требования безопасности необходимо соблюдать также всем посетителям Латгальского зоосада, сотрудники учреждения также добросовестно выполняют все предписания. Такой поворот в жизни людей вызвал неподдельный интерес со стороны четвероногих, хвостатых, чешуйчатых и всех прочих обитателей зоосада.
Главные правила, которые должны соблюдать все двуногие посетители Зоопарка, оговорены в плакатах у входа. Чтобы не навредит ни друг другу, ни животным, необходимо использовать защитные средства и соблюдать дистанцию, которая в этом маленьком тропическом оазисе измеряется не в метрах, как это обычно принято, а в крокодилах. Группы от 10 человек должны записаться заранее по тел.65 426 789.

Daugavpils
 

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