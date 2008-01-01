Сейм утвердил штрафы за отсутствие масок

Новости Латвия | 29 октября 2020 | 20:00

Пресс-фото Пресс-фото

Введение штрафов до 50 евро за неиспользование масок в транспорте и общественных местах одобрено парламентом, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4. Соответствующие поправки рассматривались в срочном порядке - в двух чтениях в течение одного дня.

Карательные меры были необходимы, говорит референт законопроекта, депутат от Новой консервативной партии Юрис Ранцанс: «Мы видим, как быстро развивается сейчас распространение инфекции. Мы также очень хорошо знаем, и десятки раз в СМИ звучали объяснения инфектологов и эпидемиологов, насколько важно сократить выдыхаемые человеком испарения с помощью этих масок, снизив, таким образом, риск быть инфицированными для всех людей. Мы видим, что очень большая часть общества ответственно носит эти маски. Но мы также видим, что есть те, кто явно и демонстративно не используют маски, не слушая никаких аргументов. Именно поэтому не стоит терять времени. Даже если мы примем закон сегодня, пройдет время до его провозглашения и вступления в силу, в течение которого будут решены вопросы о доступности этих масок».

Несколько часов депутаты апеллировали к самыми разным аргументам. Например, о том, что некоторые люди носят маски на постоянной основе и более долгий период.

«После трансплантации лёгких всем пациентам год, вне зависимости от того, куда они идут, постоянно надо носить маску. Они должны быть в маске днём и ночью. Потому что в противном случае, они станут угрозой самим себе», - сказал депутат Сейма Андрис Скриде («Развитие/За!»).

Депутат Валерий Агешин («Согласие») считает, что угроза 50-евровых штрафов не улучшит эпидемиологическую обстановку: «Я считаю, что штраф за неиспользование защитных средств не решает вопрос эпидемиологической безопасности. По-моему, это в первую очередь вопрос ответственности людей. И каждому надо подумать не только о себе, но и об окружающих».

Законопроекту был присвоен статус срочного, поэтому Сейм в тот же день утвердил его во втором и окончательном чтении. Во время дебатов был поднят вопрос, что сначала необходимо обеспечить масками всех нуждающихся, и только затем – вводить штрафы, сообщил независимый депутат Вячеслав Домбровский.

«С одной стороны, если мы говорим, что необходимо носить маски — мы понимаем, что маски эффективны только в том случае, если их используют повсеместно. Тогда для соблюдения закона необходимо предусмотреть также и ответственность. Но с другой стороны, наше отличие от других стран Европы заключается в том, что у нас большая часть населения, скорее сего, маски позволить себе не может. Потому что согласно рекомендациям той же ВОЗ, людям старше 60 лет рекомендуется носить именно медицинские маски. Никакие не шарфики, не платочки, не маски из ткани, а именно медицинские. Их надо выбрасывать и утилизировать после однократного использования. Не более двух-трех часов их вообще можно носить. Если эти маски носить слишком долго, то эффект будет прямо обратный. Так как маски у нас стоят от 20 центов до евро за штуку, а пенсии у пенсионеров известно какие, из этого следует, что правительству необходимо предусмотреть бесплатные маски как минимум для пенсионеров, для бедных людей, для многодетных семей — я думаю, и для детей тоже», - сказал политик.

С этим согласен и еще один оппозиционный депутат Виктор Валайнис (СЗК): «По-моему, а также по мнению моих коллег, если мы накладываем штрафы, у нас должна быть чёткая уверенность, что эти маски будут доступны людям».

LSM