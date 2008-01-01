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Новости Латвия | 29 октября 2020 | 19:56
Сейм утвердил проект бюджета на следующий год: дефицит 1,2 млрд.евро
Сейм в среду в первом чтении поддержал проект государственного бюджета 2021 года, рамку среднесрочного бюджета на 2021, 2022 и 2023 годы, а также связанные с бюджетом поправки к 28 законам.
Депутаты не обсуждали каждый из сопровождающих законопроектов, а говорили обо всем бюджетном пакете. В начале заседания к парламентариям обратился премьер-министр Кришьянис Кариньш, министры рассказали о приоритетах своих отраслей, не скрывая того, что бюджет будущего года не полностью удовлетворяет их потребности.
Бюджет раскритиковали оппозиционные депутаты, которые говорили о том, что проблемы, связанные с пандемией Covid-19, не позволили внести в бюджет ряд приоритетов. Депутаты возмущались тем, что в кризисный период меняется налоговая система и уменьшаются поступления самоуправлений.
На недостатки бюджета указали и коалиционные политики.
Завершая дебаты, премьер-министр заявил, что услышал критику со стороны оппозиции, и в проект бюджета включены в том числе и моменты, о которых говорили оппозиционные депутаты.
Предложения ко второму чтению бюджета можно подавать до 12 часов пятницы, 30 октября.
Как сообщалось, проект бюджета на 2021 год предусматривает дефицит в размере 3,9% от внутреннего валового продукта (ВВП) или 1,2 млрд евро.
Бюджетные расходы в 2021 году прогнозируются в размере 10,758 млрд евро, доходы - в размере 9,579 млрд евро.
Согласно законопроекту, поступления в консолидированный госбюджет по сравнению с бюджетом 2020 года уменьшатся на 328 млн евро, а расходы вырастут на 744 млн евро.
Прогноз ВВП в фактических ценах на 2021 год составляет 30,02 млрд евро. Законопроект также предусматривает, что в 2021 году допустимый дефицит общего правительственного бюджета составит 3,9% от ВВП.
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