29 октября
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Вы склонны чересчур серьезно относиться к своим обязанностям. Безусловно, вы в какой-то степени ответственны за происходящее, но это не означает, что все следует принимать так близко к сердцу. Take it easy.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 28 октября 2020 | 19:49
Выходные будут сухими — прогноз
В ближайшие дни в Латвии местами возможны дожди, однако в выходные, вероятнее всего, осадков не ожидается, свидетельствуют прогнозы.
После ясной среды два рабочих дня будут облачными, временами пройдут дожди. Температура воздуха существенно не изменится, во второй половине дня — +8... +13 градусов.
В выходные же небо будет чаще проясняться, вероятность дождя низка. Однако ночи станут прохладнее — температура опустится до +2... +7 градусов, местами в Видземе — до нуля. Днем же воздух прогреется до +6... +11 градусов.
В конце недели будут дуть южный и восточный ветра, в основном слабые и умеренные. Во многих краях ночью и утром возможен туман.
Прогнозы свидетельствуют, что и в первые дни ноября будет тепло: в начале недели температура в Курземе и центральной части вновь достигнет +12... +13 градусов.
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