Выходные будут сухими — прогноз

Новости Латвия | 28 октября 2020 | 19:49

Пресс-фото Пресс-фото

В ближайшие дни в Латвии местами возможны дожди, однако в выходные, вероятнее всего, осадков не ожидается, свидетельствуют прогнозы.

После ясной среды два рабочих дня будут облачными, временами пройдут дожди. Температура воздуха существенно не изменится, во второй половине дня — +8... +13 градусов.

В выходные же небо будет чаще проясняться, вероятность дождя низка. Однако ночи станут прохладнее — температура опустится до +2... +7 градусов, местами в Видземе — до нуля. Днем же воздух прогреется до +6... +11 градусов.

В конце недели будут дуть южный и восточный ветра, в основном слабые и умеренные. Во многих краях ночью и утром возможен туман.

Прогнозы свидетельствуют, что и в первые дни ноября будет тепло: в начале недели температура в Курземе и центральной части вновь достигнет +12... +13 градусов.

LSM