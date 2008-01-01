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Вы склонны чересчур серьезно относиться к своим обязанностям. Безусловно, вы в какой-то степени ответственны за происходящее, но это не означает, что все следует принимать так близко к сердцу. Take it easy.

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Новости Латвия | 28 октября 2020 | 19:49

Выходные будут сухими — прогноз

Пресс-фото

В ближайшие дни в Латвии местами возможны дожди, однако в выходные, вероятнее всего, осадков не ожидается, свидетельствуют прогнозы.

После ясной среды два рабочих дня будут облачными, временами пройдут дожди. Температура воздуха существенно не изменится, во второй половине дня — +8... +13 градусов.

В выходные же небо будет чаще проясняться, вероятность дождя низка. Однако ночи станут прохладнее — температура опустится до +2... +7 градусов, местами в Видземе — до нуля. Днем же воздух прогреется до +6... +11 градусов.

В конце недели будут дуть южный и восточный ветра, в основном слабые и умеренные. Во многих краях ночью и утром возможен туман.

Прогнозы свидетельствуют, что и в первые дни ноября будет тепло: в начале недели температура в Курземе и центральной части вновь достигнет +12... +13 градусов.

LSM

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