29 октября
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Гороскоп на день
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Прекрасный день. Приложите максимум усилий к тому, чтобы поскорее закончить все дела. Закончив же их, или даже отложив на потом, все свободное время посвятите любимому вами человеку.
Источник: ignio.com
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Новости Культура | 28 октября 2020 | 19:41
В Краславе издана латгальская кулинарная книга
Сборник, объединяющий множество рецептов блюд и напитков, увидел свет в рамках программы трансграничного сотрудничества Латвии, Литвы и Беларуси. Тираж — 1500 экземпляров, рассказала Rus.Lsm.lv глава Центра латгальского кулинарного наследия Татьяна Козачук.
«Книга — часть проекта “Сохранение и популяризация кулинарного наследия и традиционных ремесленных навыков”. Мы несколько лет собирали рецепты, с одной стороны, общелатгальские, с другой — национальных кухонь исторически проживающих в Краславском крае народов — русских, поляков, евреев, латышей и белорусов. Вначале хотели даже две книги сделать, но потом сошлись на одной, состоящей из двух частей. Энтузиасты много общались с местными хозяйками, зачастую те специально готовили блюда для фотосъемки. Красивые фотографии — это обязательно. Я по себе знаю: если снимок к рецепту не цепляет, то и блюдо я готовить не стану. Книга не претендует на какие-то открытия, но она полезная, красивая и добрая», — поделилась Татьяна, возглавляющая также Краславский центр туристической информации.
В продажу издание не поступит, таковы условия проекта. Книгу получат представители сети Латгальского кулинарного наследия, общеобразовательные и профессиональные школы, центры туристической информации и т. д. «Уже целый список желающих», — подчеркнула Козачук и посетовала: «В этом году в рамках Праздника города не удалось провести наш традиционный кулинарный фестиваль. Надеюсь, в следующем году получится». Электронная версия кулинарного сборника доступна тут (.pdf).
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