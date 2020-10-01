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Вы склонны чересчур серьезно относиться к своим обязанностям. Безусловно, вы в какой-то степени ответственны за происходящее, но это не означает, что все следует принимать так близко к сердцу. Take it easy.

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Новости Происшествия | 29 октября 2020 | 19:35

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 21 по 27 октября 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 13 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Buivids Valentīns (01.08.1937 - 25.10.2020)
Cveka Jekaterina (25.06.1931 - 24.10.2020)
Drelinga Valija (17.11.1936 - 20.10.2020)
Fedotova Nadežda (08.08.1935 - 21.10.2020)
Gekiša Valentīna (20.10.1936 - 22.10.2020)
Glušakova Olga (30.05.1940 - 27.10.2020)
Kazakovska Ļubova (05.07.1941 - 22.10.2020)
Ļipatova Alla (10.01.1968 - 25.10.2020)
Rutkovska Veronika (06.04.1940 - 23.10.2020)
Sorokina Teresa (18.06.1947 - 21.10.2020)
Sviridova Taisija (23.10.1941 - 21.10.2020)
Tereščenko Nataļja (08.03.1965 - 25.10.2020)
Žuravskis Boriss (03.08.1936 - 26.10.2020).
 

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