29 октября
Именины:
Элва, Элвийс, Элвис, Лаймис, Лаймонис / Виола, Дементий
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Вы склонны чересчур серьезно относиться к своим обязанностям. Безусловно, вы в какой-то степени ответственны за происходящее, но это не означает, что все следует принимать так близко к сердцу. Take it easy.
Источник: ignio.com
- День
- 10 .. 12 C
- Вечер
- 9 .. 11 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
- Ночь
- 9 .. 11 C
- Утро
- 8 .. 10 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1727 ()
|GBP
|0.9066 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|92.3025 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. Скоро начнется реконструкция еще двух детских садов
3. Неделя карьеры в этом году пройдет в онлайн формате
4. Во время обыска полиция изъяла марихуану, Subutex и деньги от продажи наркотиков
5. Школьники получают питание и на удаленном обучении
6. Латвия ночью перешла на зимнее время
7. Больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Риге и Даугавпилсе
8. Понедельник в Латвии также пройдет без существенных осадков
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 29 октября 2020 | 19:35
Ушли в мир иной...
С 21 по 27 октября 2020 года в Даугавпилсском загсе было выдано 13 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Buivids Valentīns (01.08.1937 - 25.10.2020)
Cveka Jekaterina (25.06.1931 - 24.10.2020)
Drelinga Valija (17.11.1936 - 20.10.2020)
Fedotova Nadežda (08.08.1935 - 21.10.2020)
Gekiša Valentīna (20.10.1936 - 22.10.2020)
Glušakova Olga (30.05.1940 - 27.10.2020)
Kazakovska Ļubova (05.07.1941 - 22.10.2020)
Ļipatova Alla (10.01.1968 - 25.10.2020)
Rutkovska Veronika (06.04.1940 - 23.10.2020)
Sorokina Teresa (18.06.1947 - 21.10.2020)
Sviridova Taisija (23.10.1941 - 21.10.2020)
Tereščenko Nataļja (08.03.1965 - 25.10.2020)
Žuravskis Boriss (03.08.1936 - 26.10.2020).
D-fakti.lv
Добавить комментарий