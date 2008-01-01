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Новости Происшествия | 29 октября 2020 | 19:34

Полиция ликвидировала плантацию марихуаны в Лудзе

Пресс-фото

В среду в некой квартире в Лудзе работники полиции ликвидировали плантацию по выращиванию марихуаны, сообщает Госполиция.

Ранее полицейские получили информацию о лице, которое, возможно, занимается незаконным выращиванием и хранением марихуаны в квартире. В среду стражи порядка задержали мужчину 1995 года рождения, в личных вещах которого были найдены две упаковки с веществами, похожими на марихуану и гашиш. По данному факту начат уголовный процесс.

Кроме того, стражи порядка провели обыск по месту жительства задержанного, в ходе которого была обнаружена профессионально оборудованная плантация для выращивания марихуаны. Всего в ходе обыска изъят 21 саженец, собранная и высушенная марихуана, ее семена и оборудование для ее выращивания.

Полиция еще уточняет объем конфискованных доказательств и проводит экспертизы.

LSM

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