Ледовый дворец после карантина – ограниченное катание и строгие условия для зрителей

Новости Общество | 29 октября 2020 | 10:26

Даугавпилсский Ледовый дворец, в котором месяц назад произошла вспышка коронавируса, в настоящий момент открыт для свободного публичного катания и тренировок HK «Dinaburga» с соблюдением всех правил Кабинета Министров и распоряжений городской думы. Все спортивные занятия для воспитанников спортшкол отменены. Максимум на льду может находиться не более 30 человек.

Спортсмены и работники Ледового дворца вышли из карантина две недели назад, пройдя обследования и получив отрицательный результат на Covid-19. Этот карантин коснулся не только тех, кто регулярно пользуется и работает в ледовой арене, но и представителей других спортивных дисциплин, а также сотрудников Управления спорта. Перед завершением карантина в Ледовом дворце прошла полная дезинфекция всех помещений, включая тренажерный зал и подвал.

Сейчас, во избежание скопления людей, заявка на свободное катание (1 час) ведется по предварительной записи по телефонам 654-07191, 27034473. При входе в Ледовый дворец, который разрешен только в маске, у каждого проверяется температура. Дверные ручки обрабатываются после каждого сеанса. Во избежание контакта, внутри холла зрители, выходящие на лед, и судьи перемещаются по разным зонам.

Возможностью свободного катания пользуются и спортсмены и просто любители (прокат коньков по-прежнему открыт). График работы Ледового дворца устроен таким образом, что в отдельные часы сюда приходят покататься и с клюшкой и шайбой. Тренировки команды HK «Dinaburga» проходят каждый день. 31 октября в 17:00 должна состояться домашняя игра с командой HK «Liepāja». Места для зрителей на эту и другие игры высшей лиги – персонализированы и распределены в шахматном порядке. Также фиксируются контактные данные болельщиков (информация уничтожается через 2 недели).

Управление спорта внимательно следит за актуальной ситуацией и постановлениями правительства об ограничении распространения коронавируса. Также поддерживается контакт и с другими ледовыми дворцами. Если Управление спорта посчитает необходимым, то решение о закрытии любой из спортивных баз будет принято в оперативном порядке.

Daugavpils

