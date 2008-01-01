29 октября
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Невзрачный день, совершенно не подходящий для хоть сколько либо значимых великих свершений. В крайнем случае, можно рискнуть устроить генеральную стирку.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 29 октября 2020 | 10:26
Ледовый дворец после карантина – ограниченное катание и строгие условия для зрителей
Даугавпилсский Ледовый дворец, в котором месяц назад произошла вспышка коронавируса, в настоящий момент открыт для свободного публичного катания и тренировок HK «Dinaburga» с соблюдением всех правил Кабинета Министров и распоряжений городской думы. Все спортивные занятия для воспитанников спортшкол отменены. Максимум на льду может находиться не более 30 человек.
Спортсмены и работники Ледового дворца вышли из карантина две недели назад, пройдя обследования и получив отрицательный результат на Covid-19. Этот карантин коснулся не только тех, кто регулярно пользуется и работает в ледовой арене, но и представителей других спортивных дисциплин, а также сотрудников Управления спорта. Перед завершением карантина в Ледовом дворце прошла полная дезинфекция всех помещений, включая тренажерный зал и подвал.
Сейчас, во избежание скопления людей, заявка на свободное катание (1 час) ведется по предварительной записи по телефонам 654-07191, 27034473. При входе в Ледовый дворец, который разрешен только в маске, у каждого проверяется температура. Дверные ручки обрабатываются после каждого сеанса. Во избежание контакта, внутри холла зрители, выходящие на лед, и судьи перемещаются по разным зонам.
Возможностью свободного катания пользуются и спортсмены и просто любители (прокат коньков по-прежнему открыт). График работы Ледового дворца устроен таким образом, что в отдельные часы сюда приходят покататься и с клюшкой и шайбой. Тренировки команды HK «Dinaburga» проходят каждый день. 31 октября в 17:00 должна состояться домашняя игра с командой HK «Liepāja». Места для зрителей на эту и другие игры высшей лиги – персонализированы и распределены в шахматном порядке. Также фиксируются контактные данные болельщиков (информация уничтожается через 2 недели).
Управление спорта внимательно следит за актуальной ситуацией и постановлениями правительства об ограничении распространения коронавируса. Также поддерживается контакт и с другими ледовыми дворцами. Если Управление спорта посчитает необходимым, то решение о закрытии любой из спортивных баз будет принято в оперативном порядке.
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