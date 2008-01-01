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Сегодня вы будете преисполнены энергии и всевозможных идей относительно ее применения. Такое состояние - предел мечтаний всякого активного человека, но будьте благоразумны, организм может и не выдержать нагрузок.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 29 октября 2020 | 10:22
Полиция самоуправления контролирует соблюдение эпидемиологических правил
Правительство продолжает усиливать эпидемиологические меры безопасности, чтобы ограничить распространение COVID-19.
С начала октября защитные маски необходимо обязательно использовать в общественном транспорте, с 14 октября – также в магазинах, на выставках, музеях. На этой неделе ограничения стали еще строже: теперь маски обязательны во всех общественных местах. В Даугавпилсе соблюдение правил контролируют сотрудники Полиции самоуправления.
Проверка объектов (общественный транспорт, магазины, автозаправочные станции и т.д.) производится как в дежурном режиме, так и реагируя на поступающие жалобы от жителей. С начала октября поступило 4 вызова о возможных нарушениях режима COVID-19. Два из них связаны с неиспользованием масок в транспорте, два – с нарушениями в общественных местах. Полиция отмечает, что торговые места сами определяют действия, которые они предпримут, если посетители будут без масок (например, они могут отказаться обслуживать клиента). Но в случае серьезных разногласий может быть вызвана полиция.
Муниципальная полиция напоминает, что закрывающие рот и нос медицинские маски для лица, немедицинские маски (гигиенические или маски из ткани) или щитки для лица обязательны в общественных местах – учреждениях культуры и местах, где проводятся выставки, в местах оказания публичных или хозяйственных услуг, включая торговые точки, места предоставления услуг общественного транспорта (вокзалы, автовокзалы, аэропорты и т.д.) и местах проведения религиозной деятельности.
В общественном транспорте, такси или легковом автомобиле, используемом для коммерческих перевозок пассажиров, водители, не отделенные от пассажиров физическим барьером, а также пассажиры должны использовать маски, закрывающие рот и нос.
Маски могут не использовать дети младше 13 лет и лица с явными нарушениями двигательных функций или расстройствами психического здоровья, из-за которых у человека отсутствуют способности или навыки правильно использовать маску.
До 15 ноября 2020 года запрещается оказание хозяйственных услуг и организация мероприятий, связанных с детскими развлечениями (например, организация детских праздников, работа развлекательных центров, батутных парков, детских игровых комнат, комнат для присмотра за детьми, в том числе в торговых центрах).
Напоминаем, что с пятницы, 30 октября, будут введены еще более строгие ограничения на собрания: на частных мероприятиях, как в помещении, так и на открытом воздухе, смогут собираться не более 10 человек. В свою очередь, на публичных мероприятиях смогут собираться не более 300 человек (как в помещении, так и на открытом воздухе). Кроме того, как и до этого в общественных местах, в том числе в арендованных помещениях, на мероприятиях люди должны иметь фиксированные персонализированные сидячие места и использовать маски для лица. В свою очередь, 29 октября Сейм приступит к рассмотрению вопроса о привлечении нарушителей к административной ответственности.
Напоминаем, что с пятницы, 30 октября, будут введены еще более строгие ограничения на собрания: В свою очередь, 29 октября Сейм приступит к рассмотрению вопроса о привлечении нарушителей к административной ответственности.
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