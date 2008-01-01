29 октября
Именины:
Элва, Элвийс, Элвис, Лаймис, Лаймонис / Виола, Дементий
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Сегодня вам могут представить счет за вашу независимость и бескомпромиссность. Не позвольте тому, кто это сделает, заметить свое неудовольствие и, боже упаси, сожаление по этому поводу.
Источник: ignio.com
- День
- 13 .. 15 C
- Вечер
- 12 .. 14 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
- Ночь
- 11 .. 13 C
- Утро
- 10 .. 12 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1832 ()
|GBP
|0.9072 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|90.571 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
3. Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
4. Погода останется ветреной и дождливой — до воскресенья
5. Скоро начнется реконструкция еще двух детских садов
6. Неделя карьеры в этом году пройдет в онлайн формате
7. Во время обыска полиция изъяла марихуану, Subutex и деньги от продажи наркотиков
8. Школьники получают питание и на удаленном обучении
9. Даугавпилс будет претендовать на звание культурной столицы Европы
10. Библиотека приглашает участвовать в конкурсе детского рисунка «Пеппи вдохновляет»
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 29 октября 2020 | 10:21
Выставки работ талантливых даугавпилчан в филиалах ЛЦБ
Начиная с 26 октября, после введения более строгих ограничений в связи с распространением COVID-19, Семейный центр цифровых технологий Латгальской Центральной библиотеки был закрыт для посетителей.
Тем не менее, как ЛЦБ, так и все ее филиалы, соблюдая санитарный протокол, выполняют повседневную библиотечную работу – прием и выдачу книг, предоставление информации и консультаций, выставки литературы и другие тематические мероприятия, направленные на работу с пользователями библиотеки в своем сообществе и микрорайоне.
С 27 октября по 10 ноября в филиале Латгальской центральной библиотеки на Новом строении (ул. 18 новембра, 161, 2-й этаж) открыта передвижная выставка-инсталляция «Дом в книге – книга в доме», созданная в сотрудничестве с посольством Швейцарии в Латвии. До 31 октября здесь также можно посмотреть выставку картин Ларисы Сергеевой, художницы Ассоциации свободных художников Латгалии, «В поисках красоты природы». Сотрудники учреждения отмечают, что посетители очень добросовестно соблюдают все правила безопасности (используют маски, дезинфицируют руки, соблюдают дистанцию) и рады, что библиотека не закрыта, как это было весной.
До конца месяца в филиале Латгальской центральной библиотеки – библиотеке Piekrastes (ул. Авеню, 40) открыта выставка вышитых картин Юлии Шакеле «Волшебная иголочка», а также совместная выставка творческих работ Агнесы Вятере и Виктории Пунцуле, учениц кружка прикладного искусства «Diedziņš» ДЮЦ «Jaunība». Эту выставку также можно посмотреть виртуально на странице библиотеки в Facebook. В виртуальном пространстве также создается фотовыставка «Новый Форштадт в фотографиях».
Библиотекари подчеркивают, что одна из важнейших задач их работы – не только обучать посетителей и помогать им находить необходимую информацию, но и раскрывать таланты горожан: как литературные, так и художественные. Организация выставок – это отличный способ познакомить жителей микрорайона с одаренными людьми и побудить их и впредь создавать великолепные произведения искусства.
Добавить комментарий