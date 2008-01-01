Выставки работ талантливых даугавпилчан в филиалах ЛЦБ

Новости Культура | 29 октября 2020 | 10:21

Начиная с 26 октября, после введения более строгих ограничений в связи с распространением COVID-19, Семейный центр цифровых технологий Латгальской Центральной библиотеки был закрыт для посетителей.

Тем не менее, как ЛЦБ, так и все ее филиалы, соблюдая санитарный протокол, выполняют повседневную библиотечную работу – прием и выдачу книг, предоставление информации и консультаций, выставки литературы и другие тематические мероприятия, направленные на работу с пользователями библиотеки в своем сообществе и микрорайоне.

С 27 октября по 10 ноября в филиале Латгальской центральной библиотеки на Новом строении (ул. 18 новембра, 161, 2-й этаж) открыта передвижная выставка-инсталляция «Дом в книге – книга в доме», созданная в сотрудничестве с посольством Швейцарии в Латвии. До 31 октября здесь также можно посмотреть выставку картин Ларисы Сергеевой, художницы Ассоциации свободных художников Латгалии, «В поисках красоты природы». Сотрудники учреждения отмечают, что посетители очень добросовестно соблюдают все правила безопасности (используют маски, дезинфицируют руки, соблюдают дистанцию) и рады, что библиотека не закрыта, как это было весной.

До конца месяца в филиале Латгальской центральной библиотеки – библиотеке Piekrastes (ул. Авеню, 40) открыта выставка вышитых картин Юлии Шакеле «Волшебная иголочка», а также совместная выставка творческих работ Агнесы Вятере и Виктории Пунцуле, учениц кружка прикладного искусства «Diedziņš» ДЮЦ «Jaunība». Эту выставку также можно посмотреть виртуально на странице библиотеки в Facebook. В виртуальном пространстве также создается фотовыставка «Новый Форштадт в фотографиях».

Библиотекари подчеркивают, что одна из важнейших задач их работы – не только обучать посетителей и помогать им находить необходимую информацию, но и раскрывать таланты горожан: как литературные, так и художественные. Организация выставок – это отличный способ познакомить жителей микрорайона с одаренными людьми и побудить их и впредь создавать великолепные произведения искусства.

Daugavpils

