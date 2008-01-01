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Новости Общество | 28 октября 2020 | 10:54

В общественных местах и учреждениях думы – с маской!

Пресс-фото

С 24 октября в Латвии введены новые ограничения для борьбы с распространением Covid-19 – ношение масок обязательно во всех общественных местах. Кроме того, допустимое количество людей на частных мероприятиях в помещениях уменьшено с 30 до 10 человек, а на открытом воздухе - с 300 до 100 человек.

Ношение маски обязательно в том числе в тех общественных местах, где люди находятся на фиксированных местах. Их необходимо надевать в местах оказания публичных (государственные и муниципальные учреждения, медицина и социальные услуги) и хозяйственных услуг. Они по-прежнему обязательны в учреждениях здравоохранения и в магазинах. Вход в здание городской думы и ее департаментов разрешен только в лицевой маске и только по предварительной записи по телефонам 654-04344 или 654-04399. Не нужно забывать и про дезинфекцию рук. Рабочие собрания думы также проходят с соблюдением всех эпидемиологических норм.

На рабочих местах без очного обслуживания клиентов, работодатель должен оценить степень риска и проверить дистанцию между сотрудниками предприятий. Маски не нужно носить там, где это невозможно, например, в бассейнах, аквапарках, банях и в салонах красоты при приведении процедур для лица. В заведениях общественного питания маски должен носить персонал и посетители, которые ожидают своего заказа.

Маски по-прежнему необходимо носить в библиотеках, культурных центрах, музеях, выставочных залах, на открытых эстрадах, в театрах, концертных залах, кинотеатрах, конференц-залах и других местах, даже если люди находятся на фиксированных местах. В Даугавпилсском театре число мест для просмотра спектаклей сокращено на 50%, ведется персональный учет посетителей (данные удаляются через месяц).

До 15 ноября закрыты (не предлагают услуг) детские развлекательные заведения, это также относиться и к «детским комнатам» в т/ц и кафетериях. До середины ноября обучение по программам высшего образования, за исключением практических занятий, происходит удаленно.

Daugavpils.lv

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