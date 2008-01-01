Частные мероприятия — до 10 человек, «удаленка» в школах — до 15 ноября

Новости Латвия | 27 октября 2020 | 22:09

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После многочасовых дискуссий правительство Латвии утвердило разработанную Министерством здравоохранения стратегию по борьбе с распространением Covid-19 в Латвии. На данный момент она подразумевает и новые ограничения, признал во время пресс-конференции в режиме онлайн премьер Кришьянис Кариньш.

Премьер рассказал, что для сдерживания Covid-19 принят ряд решений, в том числе – стратегию, разработанную специалистами Министерства здравоохранения.

Что решило правительство:

Ограничить численность людей на частных и публичных мероприятиях

Впредь на частных мероприятиях, независимо от того, проходят ли они в помещениях или на улице, допустимое число участников составляет 10 человек.

На публичных мероприятиях – до 300 человек, но с рядом дополнительных ограничений

Дистанционное обучение для школьников продлевается до 15 ноября

Для ограничения дальнейшего Covid-19 принято решение, что учащиеся 7-12 классов продолжат обучение в удаленном режиме до 15 ноября, хотя ранее планировалось, что это ограничение будет в силе до 6 ноября.

Учащиеся дошкольных учреждений и ученики 1-6 классов продолжат обучение очно

Увеличить мощности тестирования

Для более эффективной борьбы с Covid-19 и выявления инфицированных принято решение об увеличении мощностей тестирования. К концу недели планируется делать до 8 тыс. анализов на Covid-19 в сутки

Доплаты медикам

До конца года медики, задействованные в борьбе с Covid-19, получат доплаты, пообещал премьер.

Разработанная Минздравом стратегия борьбы с Covid-19 предусматривает четыре категории риска, где первая – самая низкая, а четвертая – высочайшая. Латвия сейчас находится в третьей категории, отметил премьер.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле рассказала, что введенные ограничения, включая продление удаленного обучения в школах должны стабилизировать ситуацию, на что уйдет не менее двух недель, а через 2-3 недели можно ожидать и падения показателей заболеваемости.

При этом при самом негативном сценарии развитии событий, согласно стратегии, правительство должно будет принять решение об объявлении чрезвычайной ситуации, заявила министр.

Ранее SPKC сообщал, что анализ данных показал: чаще всего люди заражаются в школах и детских коллективах, на втором месте — семьи и контакты с заболевшими родственниками. Также наблюдается высокая распространенность в рабочих коллективах, частных, культурных и религиозных мероприятиях.

Rus.lsm.lv уже сообщал, что с учетом роста заболеваемости коронавирусом в Латвии вводят новые ограничения, в том числе запретят собираться на мероприятиях в помещениях более чем по 300 человек, а на частных мероприятиях — и вовсе до десяти. Такое решение принял Кабинет министров в пятницу 23 октября, постановив также, что ношение масок в публичных местах будет обязательным и после 6 ноября.

Бесплатные тесты на коронавирус для всех желающих уйдут в прошлое. С 26 октября (с сегодняшнего дня) в Латвии действует новая система. Сдать бесплатный анализ смогут лишь пациенты с направлением от врача — семейного или специалиста. Таким образом в Минздраве надеются решить проблему очередей на тест. Сдать пробу по желанию все еще будет возможно — но за деньги.

LSM