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Сегодня вам, возможно, понадобится хотя бы небольшая передышка. Переложите груз ответственности на чужие плечи - сразу станет легче дышать. А потом сможете его обратно забрать, если захотите.
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Новости Происшествия | 26 октября 2020 | 20:16
Контрабанду пытались провезти в двойном потолке фуры
Сотрудники СГД обнаружили 1486200 контрабандных сигарет (около 74310 пачек) в одной из фур: они были спрятаны в двойном потолке, сообщает ведомство.
К КПП Патерниеки в ночь на 23 октября подъехала фура Scania без груза. Сотрудники таможенного управления СГД, руководствуясь анализом рисков, отправили машину на сканирование. Результаты заставили подозревать, что в потолке кузова есть тайник.
После проверки машины обнаружили, что потолок у кузова двойной — там спрятано более 74 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.
Еще одну попытку контрабанды пресекли 25 октября в Вентспилсском порту, когда проверяли въехавшие на паром машины. В одной из них (с литовскими регистрационными номерами) под обшивкой стен и потолка кабины, а также над двигателем нашли сигареты — около 53 тыс. (2650 пачек), также с белорусскими акцизными марками.
Не полученные государством налоги с этих сигарет — почти 245 тыс. евро.
За первые 9 месяцев этого года Таможенное управление СГД изъяло 52,87 млн контрабандных сигарет. Госбюджет не получил около 8,49 млн евро.
Латвийское общество до сих пор весьма терпимо к контрабанде: свыше четверти населения не считает ее предосудительной, показал опрос, проведенный Центром изучения общественного мнения SKDS. И в этом году таких респондентов оказалось больше, чем годом ранее, сообщает Latvijas Radio. Самые популярные контрабандные товары — по-прежнему табачные изделия, алкоголь и топливо.
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