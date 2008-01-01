26 октября

Именины:
Арманда, Аманта, Кайва / Злата, Карп, Никита

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Сегодня вам, возможно, понадобится хотя бы небольшая передышка. Переложите груз ответственности на чужие плечи - сразу станет легче дышать. А потом сможете его обратно забрать, если захотите.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
День
10 .. 12 C
Вечер
11 .. 13 C
Ветер
4 .. 6 м/с
вторник
Ночь
10 .. 12 C
Утро
10 .. 12 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"

Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}

2. Еще одно предприятие планирует присоединиться к Латгальской СЭЗ

3. Музей приглашает вернуться на полвека в прошлое

4. Молодежный отдел приглашает на карьерные консультации

5. В ДТП с пьяным водителем погиб велосипедист

6. Пограничник получил срок за вымогательство взятки и попытку пропустить нелегалов

7. Зараженный Covid-19 ехал в поезде Рига—Зилупе

8. Синоптики прогнозируют сухую и теплую последнюю неделю октября

9. Ушли в мир иной...

10. Даугавпилс будет претендовать на звание культурной столицы Европы

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {179}

 

Новости Происшествия | 26 октября 2020 | 20:16

Контрабанду пытались провезти в двойном потолке фуры

VID

Сотрудники СГД обнаружили 1486200 контрабандных сигарет (около 74310 пачек) в одной из фур: они были спрятаны в двойном потолке, сообщает ведомство.

К КПП Патерниеки в ночь на 23 октября подъехала фура Scania без груза. Сотрудники таможенного управления СГД, руководствуясь анализом рисков, отправили машину на сканирование. Результаты заставили подозревать, что в потолке кузова есть тайник.

После проверки машины обнаружили, что потолок у кузова двойной — там спрятано более 74 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

Еще одну попытку контрабанды пресекли 25 октября в Вентспилсском порту, когда проверяли въехавшие на паром машины. В одной из них (с литовскими регистрационными номерами) под обшивкой стен и потолка кабины, а также над двигателем нашли сигареты — около 53 тыс. (2650 пачек), также с белорусскими акцизными марками.

Не полученные государством налоги с этих сигарет — почти 245 тыс. евро.

За первые 9 месяцев этого года Таможенное управление СГД изъяло 52,87 млн контрабандных сигарет. Госбюджет не получил около 8,49 млн евро.

Латвийское общество до сих пор весьма терпимо к контрабанде: свыше четверти населения не считает ее предосудительной, показал опрос, проведенный Центром изучения общественного мнения SKDS. И в этом году таких респондентов оказалось больше, чем годом ранее, сообщает Latvijas Radio. Самые популярные контрабандные товары — по-прежнему табачные изделия, алкоголь и топливо.

LSM 

Добавить комментарий

 