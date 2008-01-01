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Всего, конечно, на деньги не купишь, но многое можно. Можете позволить себе пошиковать, если, разумеется, знаете когда остановиться.
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Новости В мире | 26 октября 2020 | 20:12
Россия откроет наземную границу с Латвией для въезда по э-визе
С января 2021 года по электронной визе в Псковскую область можно будет въехать и через КПП Убылинка — на латвийской стороне это Гребнево. Кроме того, максимальный срок пребывания в России увеличится до 16 дней. Однако бесплатной э-виза не будет.
Пока погранпунктов, через которые в Россию с января можно будет попасть по электронной визе, 29. Однако в будущем список будет пополняться, указано на сайте правительства РФ.
По э-визе с 1 января можно будет ездить по всей России, а не конкретному региону. Виза предназначена для «для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок», сообщает правительство РФ.
Для оформления э-визы не нужны ни приглашение, ни бронь в отеле. Оформляется документ максимум 4 дня, консульский сбор — 40 долларов (около 34 евро; порядок оплаты пока не описан), детям до 6 лет бесплатно.
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