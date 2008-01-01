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Новости Общество | 26 октября 2020 | 19:59
Covid-19 в Даугавпилсе: две школы полностью ушли на «удаленку»
После осенних каникул даугавпилсские средняя школа-лицей технологий и средняя школа № 10 продолжат учебный процесс в удаленном режиме для всех классов, рассказали Rus.Lsm.lv в Управлении образования. В этих учебных заведениях более 1300 детей.
«В лицее заболели учителя, и с учетом их “контактности” мы приняли такое решение. Решает Управление образования после консультаций с Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) и директорами. Мы будем тщательно отслеживать ситуацию в лицее, пока что все классы отправлены на «удаленку» до 30 октября включительно. Дальше — будем смотреть. Конечно, хотелось бы “очно” вернуть за парты в ноябре хотя бы учеников 1-4 классов», — прокомментировала ситуацию руководитель Управления образования Марина Исупова.
В 10-й школе «удаленка» введена до 6 ноября включительно. «Решение приняли в субботу, 24 октября, после разговоров со старшим эпидемиологом Даугавпилсского филиала Латгальского отделения ЦПКЗ Нонной Волощук. У нас 23 человека на сегодняшний день больны Covid-19 — и учителя, и дети, и технический персонал. Один ребенок заболел — класс уходит в карантин. Вот так всё и сложилось. “Карантинные” не всегда соблюдают правила, встречаются за пределами школы, тусуются. Будем работать с учетом весеннего опыта, больше онлайн-уроков проводить. Тяжелее всего с первоклассниками. Тут многое ляжет на родителей», — поделилась директор 10-й средней школы Валия Сална.
По слова М. Исуповой, на сегодняшний день, 26 октября, в Даугавпилсе в карантине находятся и две группы в дошкольных учреждениях. Полная статистика по школам станет известна завтра, 27 октября.
В школе-лицее технологий обучаются 740 человек (из них в 1-6 классах — 375), в 10-й школе — еще 581 (в 1-6 классах — 312). С сегодняшнего дня, как уже писал Rus.Lsm.lv, по решению правительства, очное обучение Латвии возобновили только 1-6 классы. Старшие школьники переведены на «удаленку».
Всего в городе, согласно Управлению образования, 17 основных и средних школ, в которых учатся 9249 детей. С 1 октября до середины месяца решением правительства в Даугавпилсе ввели дополнительные карантинные меры после вспышки Covid-19 в ледовом холле. Вирус выявили в спортшколе, в городе закрыли каток.
В начале октября из-за вспышки Covid-19 в девяти общеобразовательных школах Даугавпилса 23 класса перевели на удаленное обучение. Это около 600 детей, что составляет примерно восемь процентов общего числа школьников, рассказала Rus.Lsm.lv руководитель Управления образования Марина Исупова.
В Даугавпилсе на каникулах в школах планировали установить термокамеры, но не получилось из-за жалобы одного из участников конкурса. Самоуправление получит ответ от бюро по надзору за закупками до 6 ноября, и тогда прояснится вопрос о сроках установки.
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