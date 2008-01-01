26 октября
Именины:
Арманда, Аманта, Кайва / Злата, Карп, Никита
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Если сегодня вам придется что-то выбирать, не останавливайтесь, пока не пересмотрите все, что имеется в наличии. Согласно закону всеобъемлющего свинства, самый привлекательный и наиболее подходящий вариант окажется наиболее глубоко закопанным.
Источник: ignio.com
- День
- 10 .. 12 C
- Вечер
- 11 .. 13 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
- Ночь
- 10 .. 12 C
- Утро
- 10 .. 12 C
- Ветер
- 4 .. 6 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1856 ()
|GBP
|0.9068 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|90.6421 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати"
Давным-давно, в советские времена, редактор, уходя в отпуск, всегда доставал из сейфа небольшую книж ... {3}
2. Еще одно предприятие планирует присоединиться к Латгальской СЭЗ
3. Музей приглашает вернуться на полвека в прошлое
4. Молодежный отдел приглашает на карьерные консультации
5. В ДТП с пьяным водителем погиб велосипедист
6. Пограничник получил срок за вымогательство взятки и попытку пропустить нелегалов
7. Зараженный Covid-19 ехал в поезде Рига—Зилупе
8. Синоптики прогнозируют сухую и теплую последнюю неделю октября
10. Даугавпилс будет претендовать на звание культурной столицы Европы
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 26 октября 2020 | 19:53
Неделя будет теплой и пасмурной — прогноз
Всю неделю погода в Латвии будет теплее климатической нормы конца октября. Ожидается в основном пасмурная погода, временами дожди, свидетельствуют прогнозы.
Каждый день хотя бы в одном регионе Латвии будут дожди. Однако на рабочей недели осадков ожидается немного: сильнее, возможно, будет лить в ночь на среду и в выходные. Часто будут появляться дымка и туман.
Ветер в основном прогнозируют от слабого до умеренного — южный, юго-западный, местами на побережье — порывами до 10-15 м/с.
Температура воздуха будет составлять в основном +9... +14 градусов, ночью — лишь на несколько градусов прохладнее, в конце недели во многих регионах — до +4... +5.
Нынешние прогнозы свидетельствуют, что тепло сохранится и в начале ноября.
Добавить комментарий