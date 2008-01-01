Неделя будет теплой и пасмурной — прогноз

Новости Латвия | 26 октября 2020 | 19:53

Пресс-фото Пресс-фото

Всю неделю погода в Латвии будет теплее климатической нормы конца октября. Ожидается в основном пасмурная погода, временами дожди, свидетельствуют прогнозы.

Каждый день хотя бы в одном регионе Латвии будут дожди. Однако на рабочей недели осадков ожидается немного: сильнее, возможно, будет лить в ночь на среду и в выходные. Часто будут появляться дымка и туман.

Ветер в основном прогнозируют от слабого до умеренного — южный, юго-западный, местами на побережье — порывами до 10-15 м/с.

Температура воздуха будет составлять в основном +9... +14 градусов, ночью — лишь на несколько градусов прохладнее, в конце недели во многих регионах — до +4... +5.

Нынешние прогнозы свидетельствуют, что тепло сохранится и в начале ноября.

LSM