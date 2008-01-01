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Новости В мире | 26 октября 2020 | 19:50
Уже в январе за посылки и подарки из Великобритании предстоит платить налог — Brexit
Со следующего года за посылки из Великобритании предстоит заплатить налог — не только за покупки в британских магазинах, но и за получение подарков, сообщает Latvijas Radio.
Переходный период Brexit завершится через два месяца. С 1 января Великобритания станет такой же третьей страной, как и любая другая.
«К сожалению, мы готовимся к худшему сценарию, то есть, все таможенные формальности по полной программе и налоги — максимальные ставки, которые допускает Всемирная торговая организация», — говорит представитель Управления таможни Службы госдоходов Ирена Кнока.
Если человек купит что-то в британском интернет-магазине на сумму выше 22 евро, тогда он должен оплатить НДС. Если покупка дороже 150 евро — таможенный налог. Что касается подарков, то если их стоимость ниже 45 евро — никаких налогов, а если выше — то и НДС, и таможенный налог.
«В Великобритании — одна из крупнейших латвийских диаспор, очень развита э-коммерция. Многие закупаются в интернет-магазинах», — говорит глава правления Latvijas pasts Марцис Вилцанс. По его словам, ежегодно в Латвию из Великобритании приходят 600 тысяч бандеролей, т.е почти две тысячи в день. Влияние Brexit на работу почты будет серьезным. Чтобы почтовые процедуры проходили быстрее, необходимо как можно точнее заполнить бланк — что в посылке, стоимость этой вещи.
Вместе с Brexit вступят в силу и другие ограничения, например, на перевозку акцизных товаров, нельзя будет ввозить из Великобритании молочные и мясные изделия.
Как уже писал Rus.lsm.lv, в настоящее время за посылки, полученные из третьих стран, налог на добавленную стоимость (НДС) взимается, если цена товара превышает 22 евро. Но с июля будущего года НДС придется платить за всё начиная с одного цента. Новый порядок призван защитить рынок э-коммерции во всем Евросоюзе
Rus.lsm.lv уже сообщал, что Brexit изменит отношения Великобритании с Евросоюзом, это заставит пересмотреть место Соединенного Королевства в мире и международные связи. В ночь на 1 февраля 2020 года начался 11-месячный переходный период, в рамках которого Великобритания сохранила ряд прав и обязанностей, как и другие страны ЕС. Например, ей все еще придется осуществлять платежи в бюджет ЕС. О том, что будет после Brexit — можно прочитать здесь.
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